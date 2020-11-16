Коронавірус не зупиняється на досягнутому: +12 496 випадків за добу

На Полтавщині за добу нових випадків – 534
12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 668 осіб;
- летальних випадків – 256;
- одужало – 8 096 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 570 153 особи;
- одужало – 259 079 осіб;
- летальних випадків – 10 112;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 53 855 випадків;
- Вінницька область – 14 306 випадків;
- Волинська область – 19 648 випадків;
- Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
- Донецька область – 18 257 випадків;
- Житомирська область – 23 988 випадків;
- Закарпатська область – 20 146 випадків;
- Запорізька область – 20 733 випадки;
- Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
- Київська область – 26 561 випадок;
- Кіровоградська область – 3 818 випадків;
- Луганська область – 5 286 випадків;
- Львівська область – 38 577 випадків;
- Миколаївська область – 13 394 випадки;
- Одеська область – 34 806 випадків;
- Полтавська область – 16 418 випадків;
- Рівненська область – 25 904 випадки;
- Сумська область – 19 514 випадків;
- Тернопільська область – 24 242 випадки;
- Харківська область – 49 067 випадків;
- Херсонська область – 7 624 випадки;
- Хмельницька область – 23 952 випадки;
- Черкаська область – 15 033 випадки;
- Чернівецька область – 29 126 випадків;
- Чернігівська область – 12 456 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 418 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 7575 (+735 за добу) жителів області, продовжують лікування 8502 людини, зокрема 162 дитини.
Всього зареєстровано 341 летальний випадок, нових – 22 (Кременчук – 10; Полтава – 4; Кременчуцький район – 2; Лубенський район – 2; Лубни – 1; Полтавський район – 1; Чорнухинський район – 1; Шишацький район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 534.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 7684 (292 нові випадки),
- Кременчук – 2171 (25 нових випадків),
- Полтавський район – 697 (24 нові випадки),
- Миргород – 595 (62 нові випадки),
- Горішні Плавні – 542 (4 нові випадки),
- Зіньківський район – 391 (1 новий випадок),
- Лубни – 382 (9 нових випадків),
- Лохвицький район – 378 (8 нових випадків),
- Котелевський район – 343 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 244 (22 нові випадки),
- Диканський район – 240 (3 нові випадки),
- Новосанжарський район – 228 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 221 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 203 (35 нових випадків),
- Шишацький район – 181 (9 нових випадків),
- Решетилівський район – 180 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 175 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 171,
- Кобеляцький район – 167 (2 нові випадки),
- Пирятинський район – 146 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 144 (7 нових випадків),
- Миргородський район – 131 (8 нових випадків),
- Гадяч – 122 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 120 (5 нових випадків),
- Машівський район – 111 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 93 (4 нові випадки),
- Козельщинський район – 89,
- Гребінківський район – 87 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 84 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 50 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 48.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 121,
- Гадяч – 37,
- Гадяцький – 42,
- Глобинський – 95,
- Гребінківський – 14,
- Диканський – 49,
- Зіньківський – 137,
- Карлівський – 110,
- Кобеляцький – 70,
- Козельщинський – 40,
- Горішні Плавні – 248,
- Котелевський – 107,
- Кременчук – 1197,
- Кременчуцький – 141,
- Лохвицький – 66,
- Лубни – 143,
- Лубенський – 48,
- Машівський – 43,
- Миргород – 293,
- Миргородський – 48,
- Новосанжарський – 120,
- Оржицький – 5,
- Пирятинський – 94,
- Полтава – 4628,
- Полтавський – 384,
- Решетилівський – 53,
- Семенівський – 26,
- Хорольський – 16,
- Чорнухинський – 10,
- Чутівський – 68,
- Шишацький – 49.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!