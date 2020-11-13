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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Джокер «Кременя» Олександр Кривенко переносить перемогу в матчі з «Кристалом»

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 90

 У кременчужан залишилося ще три гри до зимового міжсезоння 

Сьогодні, 15 листопада, футболісти «Кременя» перемоглих херсонський«Кристал» з рахунком – 1:0.

 

Цей матч через перебір жовтих карток пропустив півзахисник «Кременя» Євген Мурашов. А ось херсонський «Кристал» був змушений грати без 7 футболістів, які захворіли на коронавірус.

 

«Кремінь» - «Кристал» - 1:0

Голи: Кривенко 74

«Кремінь»: Данкович Мягков Зубков Сантос Чеботаєв Норенков Да Сильва Брюхов Островський Сорокін Де Олівейра. Запасні: Олійник Бичков Галата Кривенко Бородай Молько Геловані. Головний тренер Олександр Головко

«Кристал»: Восконян Малиш Барський Чернишов Крутін Бондаренко Терзі Мартян Цибульський Семенина Гливий. Запасні: Муравйов Цой Ольховіков Головкін Карась. Головний тренер Роман Бальчос

 

Головний суддя: Євген Назаров (Харків)

Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)

 

20 листопада «Кремінь» у Харкові зіграє з «Металіст 1925». Підопічні Олександра Головка 25 листопада вдома приймуть «Альянс», а 30 листопада зіграють заключну гру перед зимовим міжсезонням з луцькою «Волинню».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Кристал
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