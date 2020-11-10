Коронавірусний антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 80 кременчужан

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 419 Коментарів: 1

Сьогодні, 12 листопада, в Кременчуці зареєстрували 80 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





За повідомленням пресслужби мерії нашого міста, захворіли 48 жінок віком від 20 до 79 років та 31 чоловік віком від 24 до 74 років. Також захворів 16-річний підліток.



76 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, четверо лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



На жаль, троє пацієнтів померло. Одужало 57 осіб.



Всього зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби, одужало 923 людини, а померло 54.