Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук1896
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусний антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 80 кременчужан

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 419 Коментарів: 1

 

Троє пацієнтів померло, одужало 57 людей

Сьогодні, 12 листопада, в Кременчуці зареєстрували 80 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


За повідомленням пресслужби мерії нашого міста, захворіли 48 жінок віком від 20 до 79 років та 31 чоловік віком від 24 до 74 років. Також захворів 16-річний підліток.


76 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, четверо лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


На жаль, троє пацієнтів померло. Одужало 57 осіб.

Всього зафіксували 2025 випадків коронавірусної хвороби, одужало 923 людини, а померло 54.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: terminovo.te.ua
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

160
LYuSIYa:
Сьогодні, 20:41

На "Укртатнафті" один померлий, і то офіціально не підтвердженний. А скільки хворіє? Тим не менш, на відміну від весни, люди купчаться на прохідній, маски "за свій кошт" , як і антисептик, єкзамени повним ходом (50 людей за годину в кімнаті 18 кв.м.) Бо, не дай Бог оприлюднять, заводу буде пухнастий Сєвєрний пес. Дохніть, але йдіть на роботу.


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