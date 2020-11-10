Б'ємо рекорди: за добу в Україні 11 057 нових випадків COVID-19, з них 624 - на Полтавщині

В області за добу померло 10 коронавірусних хворих
11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 509 осіб;
- летальних випадків – 198;
- одужало – 6 235 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 500 865 осіб;
- одужало – 227 694 особи;
- летальних випадків – 9 145;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 47 563 випадки;
- Вінницька область – 13 153 випадки;
- Волинська область – 17 610 випадків;
- Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
- Донецька область – 15 478 випадків;
- Житомирська область – 20 589 випадків;
- Закарпатська область – 18 470 випадків;
- Запорізька область – 16 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
- Київська область – 22 431 випадок;
- Кіровоградська область – 3 422 випадки;
- Луганська область – 4 822 випадки;
- Львівська область – 35 535 випадків;
- Миколаївська область – 11 373 випадки;
- Одеська область – 30 704 випадки;
- Полтавська область – 13 767 випадків;
- Рівненська область – 23 585 випадків;
- Сумська область – 16 101 випадок;
- Тернопільська область – 22 798 випадків;
- Харківська область – 45 469 випадків;
- Херсонська область – 6 272 випадки;
- Хмельницька область – 21 392 випадки;
- Черкаська область – 11 323 випадки;
- Чернівецька область – 26 699 випадків;
- Чернігівська область – 10 804 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 767 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 6002 (+189 за добу) жителі області, продовжують лікування 7497 людей, зокрема 171 дитина.
Всього зареєстровано 268 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 5; Оржицький район – 2; Кременчук – 1; Лохвицький район – 1; Полтавський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 624.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 6577 (236 нових випадків),
- Кременчук – 1857 (40 нових випадків),
- Полтавський район – 605 (60 нових випадків),
- Миргород – 462 (32 нові випадки),
- Горішні Плавні – 403 (29 нових випадків),
- Зіньківський район – 331 (27 нових випадків),
- Лохвицький район – 328 (9 нових випадків),
- Лубни – 308 (5 нових випадків),
- Котелевський район – 277 (18 нових випадків),
- Глобинський район – 212 (35 нових випадків),
- Диканський район – 196 (20 нових випадків),
- Кременчуцький район – 178 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 171 (16 нових випадків),
- Хорольський район – 164 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 163 (15 нових випадків),
- Шишацький район – 154 (3 нові випадки),
- Кобеляцький район – 143 (11 нових випадків),
- Карлівський район – 139 (16 нових випадків),
- Великобагачанський район – 137,
- Пирятинський район – 111 (14 нових випадків),
- Миргородський район – 109 (5 нових випадків),
- Гадяч – 108 (8 нових випадків),
- Лубенський район – 98 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 91,
- Машівський район – 88,
- Гребінківський район – 77 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 76 (10 нових випадків),
- Козельщинський район – 69 (6 нових випадків),
- Семенівський район – 47,
- Чорнухинський район – 45 (3 нові випадки),
- Оржицький район – 43.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 104,
- Гадяч – 45,
- Гадяцький – 36,
- Глобинський – 112,
- Гребінківський – 19,
- Диканський – 48,
- Зіньківський – 157,
- Карлівський – 75,
- Кобеляцький – 56,
- Козельщинський – 30,
- Горішні Плавні – 198,
- Котелевський – 144,
- Кременчук – 1164,
- Кременчуцький – 106,
- Лохвицький – 91,
- Лубни – 125,
- Лубенський – 49,
- Машівський – 22,
- Миргород – 197,
- Миргородський – 38,
- Новосанжарський – 72,
- Оржицький – 10,
- Пирятинський – 59,
- Полтава – 3929,
- Полтавський – 392,
- Решетилівський – 57,
- Семенівський – 8,
- Хорольський – 21,
- Чорнухинський – 35,
- Чутівський – 46,
- Шишацький – 52.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!