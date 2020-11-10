Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
Померло:
Україна8756
Кременчук51
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Б'ємо рекорди: за добу в Україні 11 057 нових випадків COVID-19, з них 624 - на Полтавщині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 798 Коментарів: 1

 

В області за добу померло 10 коронавірусних хворих

11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 509 осіб;
  • летальних випадків – 198;
  • одужало – 6 235 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 500 865 осіб;
  • одужало – 227 694 особи;
  • летальних випадків – 9 145;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 47 563 випадки;
  • Вінницька область – 13 153 випадки;
  • Волинська область – 17 610 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
  • Донецька область – 15 478 випадків;
  • Житомирська область – 20 589 випадків;
  • Закарпатська область – 18 470 випадків;
  • Запорізька область – 16 084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
  • Київська область – 22 431 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 422 випадки;
  • Луганська область – 4 822 випадки;
  • Львівська область – 35 535 випадків;
  • Миколаївська область – 11 373 випадки;
  • Одеська область – 30 704 випадки;
  • Полтавська область – 13 767 випадків;
  • Рівненська область – 23 585 випадків;
  • Сумська область – 16 101 випадок;
  • Тернопільська область – 22 798 випадків;
  • Харківська область – 45 469 випадків;
  • Херсонська область – 6 272 випадки;
  • Хмельницька область – 21 392 випадки;
  • Черкаська область – 11 323 випадки;
  • Чернівецька область – 26 699 випадків;
  • Чернігівська область – 10 804 випадки.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 767 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 6002 (+189 за добу) жителі області, продовжують лікування 7497 людей, зокрема 171 дитина.


Всього зареєстровано 268 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 5; Оржицький район – 2; Кременчук – 1; Лохвицький район – 1; Полтавський район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 624.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 6577 (236 нових випадків),
  • Кременчук – 1857 (40 нових випадків),
  • Полтавський район – 605 (60 нових випадків),
  • Миргород – 462 (32 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 403 (29 нових випадків),
  • Зіньківський район – 331 (27 нових випадків),
  • Лохвицький район – 328 (9 нових випадків),
  • Лубни – 308 (5 нових випадків),
  • Котелевський район – 277 (18 нових випадків),
  • Глобинський район – 212 (35 нових випадків),
  • Диканський район – 196 (20 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 178 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 171 (16 нових випадків),
  • Хорольський район – 164 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 163 (15 нових випадків),
  • Шишацький район – 154 (3 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 143 (11 нових випадків),
  • Карлівський район – 139 (16 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 137,
  • Пирятинський район – 111 (14 нових випадків),
  • Миргородський район – 109 (5 нових випадків),
  • Гадяч – 108 (8 нових випадків),
  • Лубенський район – 98 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 91,
  • Машівський район – 88,
  • Гребінківський район – 77 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 76 (10 нових випадків),
  • Козельщинський район – 69 (6 нових випадків),
  • Семенівський район – 47,
  • Чорнухинський район – 45 (3 нові випадки),
  • Оржицький район – 43.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 104,
  • Гадяч – 45,
  • Гадяцький – 36,
  • Глобинський – 112,
  • Гребінківський – 19,
  • Диканський – 48,
  • Зіньківський – 157,
  • Карлівський – 75,
  • Кобеляцький – 56,
  • Козельщинський – 30,
  • Горішні Плавні – 198,
  • Котелевський – 144,
  • Кременчук – 1164,
  • Кременчуцький – 106,
  • Лохвицький – 91,
  • Лубни – 125,
  • Лубенський – 49,
  • Машівський – 22,
  • Миргород – 197,
  • Миргородський – 38,
  • Новосанжарський – 72,
  • Оржицький – 10,
  • Пирятинський – 59,
  • Полтава – 3929,
  • Полтавський – 392,
  • Решетилівський – 57,
  • Семенівський – 8,
  • Хорольський – 21,
  • Чорнухинський – 35,
  • Чутівський – 46,
  • Шишацький – 52.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 315
zzzzzz:
Сьогодні, 10:18

На три умножаем, получаем примерные цифры


11 0

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