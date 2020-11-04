Хто‌ ‌увійшов‌ ‌до‌ ‌Кременчуцької‌ ‌районної‌ ‌ради‌ (список депутатів)

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 059

За підсумками голосування до Кременчуцької районної ради увійшло 54 депутати (у минулій каденції їх було 34 особи) від 7 партій: «Рідне місто», «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «За майбутнє», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Довіра».



Результати голосування:

16,19% «Рідне місто» - 17 055 голосів (9 мандатів);

15,59% «Слуга народу» - 16 422 (9 мандатів);

15,02% «Опозиційна платформа - За життя» - 15 822 (9 мандатів);

14,70% «За майбутнє» - 15 481 (9 мандатів);

11,33% «Європейська солідарність» - 11 942 (7 мандатів);

9,87% ВО «Батьківщина» - 10 404 (6 мандатів);

8,62% «Довіра» - 9 118 голосів (5 мандатів).





3,85% «Радикальна партія Олега Ляшка» - 4 058 голосів

2,65% ВО «Свобода» - 2 795 голосів

1,47% «Партія Сергія Капліна» - 1 557 голосів

0,62% «Пропозиція» - 656 голосів







Якщо аналізувати політичні симпатії мешканців Кременчука та Кременчуцького району, то партії «Рідне місто» та «Слуга народу» на всіх округах набрали голосів рівноцінно. На 6 окрузі (Горішні Плавні) найбільше підтримали «Європейську солідарність» та ОПЗЖ (тут у 1,5-2 рази більше голосів, ніж на інших округах). «Довіра» на 4 окрузі (район Семенівки та Козельщини - ред.) набрала понад 5 тисяч голосів, хоча на всіх інших набрала менше тисячі.



«Рідне місто»:

Кагал Олег Володимирович (18.11.1958) - директор ТОВ «Авто-комплект», ТОВ «Євротранссервіс»

Яворський Вячеслав Вікторович (04.05.1961) - директор ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»

Кірєєв Юрій Васильович (11.10.1954) - генеральний директор ТОВ «АТП-15307»

Онищенко Володимир Вікторович (12.03.1954) - пенсіонер

Супрун Сергій Андрійович (28.07.1956) - пенсіонер

Колотієвський Дмитро Олександрович (29.10.1981) - юрисконсульт ТОВ «Агрорембудсервіс»

Шляхова Вікторія Валеріївна (29.09.1979) - заступник директора ТОВ «АТП-15307»

Крижановська Катерина Володимирівна (02.07.1984) - спеціаліст відділу збуту ПАТ «Полтавський ГЗК»

Бельський Олег Васильович (17.11.1964) - регіональний директор ТОВ «Укрсервісбезпека»



«Слуга народу»:

Юрченко Ірина Василівна (23.02.1980 р.) - головний спеціаліст виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Крамаренко Світлана Юріївна (19.08.1974 р.) - лікар акушер-гінеколог Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»

Нападайло Андрій Володимирович (06.06.1977 р.) - фізична особа-підприємець

Горобець Сергій Васильович (02.06.1976 р.) - фізична особа-підприємець

Іванченко Марія Андріївна (23.09.1991 р.) - завідувачка адміністративно-господарського відділу виконкому Кременчуцької міськради

Тимченко Олександр Петрович (08.11.1967 р.) - учитель історії Великокринківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ковальчук Петро Петрович (28.04.1987 р.) - спеціаліст І категорії виконкому Глобинської міської ради

Заніздра Віталій Анатолійович (13.10.1974 р.) - водій санітарного автомобіля Піщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Мошківський Микола Анатолійович (08.11.1960 р.) - пенсіонер м. Горішні Плавні

«Опозиційна платформа - За життя»

Іпатенко Іван Володимирович (14.03.1972 р.) - фізична особа - підприємець

Казим-Заде Олександр Миколайович (02.11.1975 р.) - директор ПП «Кремінь автотранс»,

Шварцман Ігор Матвійович (14.04.1970 р.) - фізична особа-підприємець

Шаповал Олег Григорович (23.12.1966 р.) - головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Куделя Сергій Миколайович (28.08.1972 р.) - тимчасово не працює

Билім Віталіна Юріївна (18.07.1984 р.) - директор ТОВ «Юридична компанія «Гарант Плюс»

Дрофа Андрій Олександрович (11.11.1971 р.) - голова Кременчуцької районної ради

Школовий Ігор Вікторович (11.06.1981 р.) - директор ТОВ «Альтбуд»

Остапенко Світлана Олексіївна (30.06.1970 р.) - педагог-організатор об’єднання дитячо-юнацьких клубів



«За майбутнє»

Усанова Ольга Петрівна (05.02.1971 р.) - заступник міського голови, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

Заводчікова Наталія Григорівна (17.04.1987 р.) - начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Доценко Марина Миколаївна (06.09.1983 р.) - директор Департаменту соцзахисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Самаркін Антон Володимирович (23.06.1976 р.) - директор ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»

Калашникова Кристина Євгеніївна (30.09.1993 р.) - начальник відділу по роботі з населенням Автозаводської районної адміністрації виконкому Кременчуцької міськради

Сербін Радомир Анатолійович (10.01.1976 р.) - директор Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»

Макаров Андрій Ігорович (15.09.1995 р.) - начальник Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Мізін Владислав Леонідович (17.07.1999 р.) - тимчасово в.о. директора «Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Довбиш Олексій Миколайович (30.11.1986 р.) - директор ПП «ФАРТПРОГРЕС»



«Європейська солідарність»

Перепелиця Максим Олександрович (12.05.1991 р.) - начальник складу ТОВ «Біланівський ГЗК»

Тарануха Євгеній Миколайович (07.05.1962 р.) - голова ГО «Захисник нації»

Захожий Сергій Віталійович (09.03.1994 р.) - фізична особа-підприємець

Кір’ян Тамара Олександрівна (21.04.1968 р.) - староста Пирогівського старостинського округу

Гудим Микола Анатолійович (30.03.1976 р.) - пенсіонер

Гусар Тетяна Олександрівна (31.01.1995 р.) - тимчасово не працює

Герасименко Раїса Іванівна (10.05.1966 р.) - голова правління Білецьківське споживче товариство



ВО «Батьківщина»

Скляревський Едуард Іванович (08.05.1969 р.) - заступник голови Кременчуцької районної ради

Грицик Юрій Ярославович (26.04.1987 р.) - директор «Ринок «Ново-Іванівський

Сінельник Ніна Іванівна (26.05.1957 р.) - пенсіонер

Клименко Анатолій Миколайович (06.06.1954 р.) - директор підприємства «Будматеріали»

Скрильнік Руслан Петрович (11.06.1972 р.) - голова ФГ «Трудовик-12»

Кравченко Михайло Іванович (19.01.1977 р.) - майстер виробничого навчання Козельщинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат



«Довіра»

Буленко Віталій Іванович (13.10.1968 р) - директор ТОВ «Арніка ФІД»

Кульчинська Яна Юріївна (23.12.1988 р.) - заступник директора ТОВ «Арніка ФІД»

Климовських Олександр Іванович (14.09.1986 р.) - виконавчий директор ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС»

Чіп Євгеній Едуардович (22.07.1989 р.) лікар-ортопед КНМП «Глобинська ЦРЛ»

Чинчик Сергій Сергійович (03.12.1985 р.) - заступник селищного голови з юридичних питань виконкому Семенівської селищної ради









Остання сесія Кременчуцької райради не відбулася через COVID-19



3 листопада мала відбутися остання сесія за участі депутатів Кременчуцької районної ради VII скликання. Проте, як і кілька попередніх засідань, не було кворуму. Депутати чекали понад пів години, проте необхідної кількості так і не набралося, тому засідання не відбулося. Як з’ясувалося, у 10 депутатів - коронавірус.









Усі питання, які не розглянули, тепер винесуть на розгляд нового депутатського складу. Досі не відомо, коли відбудеться перше засідання депутатів нового скликання, адже не всі депутати написали заяви.





Зауважимо, що склад може змінитися, адже декілька депутатів пройшли одночасно і до Кременчуцької міської і до Полтавської обласної ради. Наприклад, депутат від партії «За майбутнє» Андрій Макаров написав заяву про те, що стане депутатом Кременчуцької міської ради.





Нагадаємо, що в Полтавській області чотири райони: Кременчуцький, Полтавський, Миргородський та Лубенський. До Кременчуцького району (з центром у Кременчуці) увійшли: Глобинська міська громада, Горішньоплавнівська міська громада, Градизька селищна громада, Кам’янопотоківська сільська громада, Козельщинська селищна громада, Кременчуцька міська громада, Новогалещинська селищна громада, Оболонська сільська громада, Омельницька сільська громада, Піщанська сільська громада, Пришибська сільська громада, Семенівська селищна громада.