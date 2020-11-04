«Старий» мер Малецький із легкістю сформує більшість у новій Кременчуцькій міській раді

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 438

Слід очікувати, що наступні п’ять років ми знову почуємо під час сесій умовні сигнали Віталія Малецького для підконтрольних йому депутатів: «прошу підтримати» та «прошу визначатися». І результати будуть на користь цих фраз

Скриньки витрусили, бюлетені порахували, склад депутатів ТВК визначила. Час і нам підбивати підсумки, кого ж саме обрали кременчужани до міської ради і як це вплине на голосування?













Складаємо мандати докупи





Отже, подивимось на кількість мандатів у Кременчуцькій міській раді та оцінимо, хто з ким. По-перше, фракція мерської партії «За майбутнє», з якою Віталій Малецький йшов на вибори та виграв їх, буде представлена дев’ятьма депутатами.













Безумовна група підтримки Малецького навіть зросте порівняно з минулою каденцією: нагадаємо, фракція партії «Поруч» (депутати якої нині перебігли до списків партії «За майбутнє») була представлена сімома депутатами. У персональному складі колишній закинутий «Поруч» майже повністю співпадає з ніби новим, але все таким же фіолетовим «майбутнім». Нове обличчя в команді – Юрій Зоря, виконувач обов’язків старости Потоківської сільради. Також до «майбутнього» приєднався Олександр Калашник, який у минулу каденцію пройшов від «Батьківщини».













До речі, Світлана Пищита - дружина Олександра Калашника і керівниця апарату міського голови – проходить до міськради у складі «Батьківщини». І фракція цієї партії, яка буде представлена п’ятьма депутатами – теж карти у колоді міського голови. «Батьківщина», зазвичай, голосувала в унісон із «Поруч» - тепер слід очікувати взаємної любові з «майбутнім». Очолює «Батьківщину» незмінний Олександр Головач, який до Світлани Пищити працював керівником апарату міського голови і якого називають ідеологом фіолетової «сітки», яка й цього разу забезпечила перемогу Віталію Малецькому та його команді. До речі, Головач та Малецький разом ще з Молодіжного парламенту. Свого часу Малецький був у фракції «Батьківщини» в Автозаводській райраді.





Третій козир у колоді Віталія Малецького, на нашу думку – це фракція партії «Слуга народу». Ця політсила нова для міськради, але не чужа меру та його команді. По-перше, на вибори цю команду вів нардеп Олексій Мовчан: його обличчя рясно майоріло на білбордах до того, як список до Кременчуцької міськради очолив бізнесмен Сергій Порчирян.









Олексій Мовчан – племінник народного депутата Юрія Шаповалова, який на місцевих виборах очолював обласний штаб партії «За майбутнє». Там й суперництво Порчиряна-Малецького на виборах мера виглядало якось непереконливо. Отже, люди Малецького-Шаповалова отримали мандати і від «Слуги народу» - це плюс шість голосів Малецькому.





Загальний розклад: 9 «За майбутнє» + 5 «Батьківщина» + 6 «Слуга народу» - це вже 20 голосів.





Та є ще фракція партії «Рідне місто» - така сама потужна, як і фракція партії «За майбутнє» - обидві будуть представлені 9-ма депутатами. На минулих місцевих виборах 2015 року провладна газета «Автограф» цькувала і «Рідне місто», і її лідера – Юрія Гриценка. Потім все якось «устаканилося» - Гриценко став секретарем міськради, вів сесії на пару з Малецьким. А «Рідне місто» часто голосувало в унісон із «Поруч» (щоправда, депутати цієї фракції зважувалися на альтернативні думки, наприклад, депутат Валентина Головко не голосувала за виділення 9,2 млн грн із бюджету на газету «Кременчуцькі новини», але в наступному складі міськради ми цього депутата не побачимо). Цього разу під час виборів «Автограф» не чіпав «Рідне місто» та її лідерів - а, на нашу думку, це теж знак майбутнього об’єднання з «майбутнім».













Відтак, до групи підтримки мера додається ще 9 мандатів (плюс-мінус 2-3 при голосуванні, якщо хтось десь із «Рідного міста» таки виявить власну позицію.





У підсумку 29 голосів (плюс-мінус 2-3 по окремих питаннях). А це навіть понад більшість. (Для голосування «за» достатньо 22 плюс голос мера). Отже, мер із легкістю сформує більшість у новій міській раді з усталеними умовними сигналами «прошу підтримати» та «прошу визначатися» (тобто не голосувати «за»).









Які мандати не плюсуються?





Сім мандатів отримало ОПЗЖ (місцевий лідер цієї політсили Геннадій Іванян справді боровся за крісло мера з Малецьким на відміну від «слуги народу» Порчиряна). Проте ОПЗЖ навряд чи матиме суттєвий вплив на голосування – як не мало його й у минулому складі міськради. Тим більше, що голосування фракції було ситуативним і не завжди злагодженим.





Шість мандатів – у партії «Європейська солідарність». У минулому складі міськради фракція цієї партії теж була в «обоймі» мера. Та нині склад ЄС оновився, зі старого складу залишився лише бізнесмен Віталій Котляр. ЄС найбільше потерпала від чорного піару, який щедро лився зі сторінок провладного «Автографа». Під час виборчої кампанії ця політсила подавала себе як альтернатива команді мера, яка ламатиме старі схеми. Та чи вистачить на це сил, адже фракція малочисельна?