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Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» перериває смугу невдач й перемагає «ВПК-Агро»

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 285

 Кременчужани провели матч без глядачів, проте команду як завжди підтримували за огорожею стадіону 

Сьогодні, футболісти «Кременя» на своєму полі перервав смугу невдач й переміг «ВПК-Агро». У другому таймі забив Олексій Геловані та Сорокін.


«Кремінь» - «ВПК-Агро» - 2:0

Голи: Геловані 70, Сорокін 90

«Кремінь»: Олійник Бичков Бородай Зубков Чеботаєв Білоус Геловані Брюхов Мурашов Куліш Сорокін. Запасні: Данкович Галата Жонатан Фернандо Закорський Кривенко Кучеренко Молько Островський. Головний тренер: Олександр Головко

«ВПК-Агро»: Бубенцов Красов Білий Яременко Смірнов Ляшенко Будняк Тищенко Шмигельський Кіча Донгаузер. Запасні: Шеліхов Удод Горбаченко Сидоренко Білий Шоповалов Мілєсін Логінов Шарко. Головний тренер: Сергій Соловйов


Головний арбітр: Олександр Сахно (Київська обл) Арбітри: Заур Курбанов (Херсон) та Ігор Рибченко (Запоріжжя) 4-й арбітр: Олександр садовий (Кременчук) Спостерігач арбітражу УАФ: Володимир Александренко (Вінниця)


31 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою», а 5 листопада вдома прийме «Миколаїв».

ПО ТЕМІ:

Без глядачів: «Кремінь» приймає «ВПК-Агро»

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь ВПК-Агро
компанія «Інтера Люкс»

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