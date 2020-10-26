«Кремінь» перериває смугу невдач й перемагає «ВПК-Агро»

Сьогодні, футболісти «Кременя» на своєму полі перервав смугу невдач й переміг «ВПК-Агро». У другому таймі забив Олексій Геловані та Сорокін.
«Кремінь» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голи: Геловані 70, Сорокін 90
«Кремінь»: Олійник Бичков Бородай Зубков Чеботаєв Білоус Геловані Брюхов Мурашов Куліш Сорокін. Запасні: Данкович Галата Жонатан Фернандо Закорський Кривенко Кучеренко Молько Островський. Головний тренер: Олександр Головко
«ВПК-Агро»: Бубенцов Красов Білий Яременко Смірнов Ляшенко Будняк Тищенко Шмигельський Кіча Донгаузер. Запасні: Шеліхов Удод Горбаченко Сидоренко Білий Шоповалов Мілєсін Логінов Шарко. Головний тренер: Сергій Соловйов
Головний арбітр: Олександр Сахно (Київська обл) Арбітри: Заур Курбанов (Херсон) та Ігор Рибченко (Запоріжжя) 4-й арбітр: Олександр садовий (Кременчук) Спостерігач арбітражу УАФ: Володимир Александренко (Вінниця)
31 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою», а 5 листопада вдома прийме «Миколаїв».