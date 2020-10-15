На скільки дешевше стане опалення для кременчужан: порівняльні розрахунки

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Розрахунки зроблені для 2-кімнатної квартири по різних постачальниках тепла - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

9 жовтня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив два рішення, які вводять нові знижені тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Нагадаємо, введення нових тарифів, які були затверджені раніше, виконком дозволив без укладення нових договорів між споживачами та виконавцями послуг. ТЪ вже повідомляв, наскільки зменшаться тарифи.





Якою буде реальна знижка в платіжках кременчужан? Департамент ЖКГ надав «Телеграфу» порівняльний аналіз для 2-кімнатних квартир з тотожним споживанням теплової енергії (з лічильником) по різних виконавцях послуг: КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Дані споживання (за тепловими лічильниками у будинках фактично наданою послугою в лютому 2020 року та розрахунковою вартістю за новими, зниженими тарифами, які будуть застосовані з 01.10.2020).



КП «Теплоенерго»

вул. Велика набережна, буд. 33





Тариф, грн./Гкал Витрати на опалення 2-кімн квартири 46,5м2, Гкал. Тариф за 1м2/грн (розрах. з лічильником) Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом Різниця, грн. Діючий з 01.01.2019 1949,29 0,96229 40,3394 1875,78 166,96 Новий тариф з 01.10.2020 1775,78 0,96229 36,7487 1708,82





ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

вул. Вадима Пугачова, буд. 17





Тариф, грн./Гкал Витрати на опалення 2-кімнатної квартири 44 м2, Гкал. Тариф за 1м2/грн (розрах. з лічильником) Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом Різниця, грн. Діючий з 25.04.2019 1998,64 0,816 37,072 1631,17 422,93 Застосований тариф з 01.10.2020 1480,67 0,816 27,46 1208,24



