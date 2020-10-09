В Кременчуге в аптеках уже есть вакцина от гриппа

В Кременчуге уже есть в аптечной сети вакцина от гриппа. Эту информацию «Телеграфу» подтвердила городской эпидемиолог Лариса Коровина.
Читатели «Телеграфа» спрашивали, появилась ли в городе в свободной продаже уже вакцина от гриппа? Городской эпидемиолог Лариса Коровина на наш вопрос ответила:
«ТелеграфЪ» спросил, завезли ли в кременчугские аптеки также французскую вакцину «Ваксигрипп»? Лариса Коровина ответила, что эта вакцина должна поступить в аптечную сеть в ближайшее время.
И корейская «Джи Си Флю», и французская «Ваксигрипп» уже не первый год используются в Украине. Корейская вакцина – трехкомпонентная, она защищает от трех штаммов гриппа, французская – четырехкомпонентная, защищает от четырех штаммов гриппа. Каждый год в страну поступают вакцины, защищающие именно от тех штаммов, которые ожидаются в данном эпидсезоне.
Вакцинация от гриппа не входит в государственный Календарь прививок и не является обязательной, соответственно, государство её не оплачивает. Покупать вакцину придется за свои деньги.
Провизор аптеки «Медуница» подтвердила «Телеграфу», что аптека действительно имеет запас трехкомпонентной корейской вакцины «Джи Си Флю»/GC Flu.
Цена вакцины – 290 грн. Залог за сумку-холодильник – 100 гривен.
На момент подготовки материала также выложил информацию о наличии вакцины «Джи Си Флю» лечебно-диагностический центр «Виком». Отдельно там стоимость вакцины не указана. В ЛДЦ можно сразу и вакцинироваться.
Для покупки вакцины в аптеке и вакцинации необходимо:
Медики утверждают, что одной вакцинации хватает для защиты на 6-12 месяцев.
Вакцинация от гриппа не является 100% защитой от болезни. Вакцинированный человек тоже может заболеть. Но вакцинация на 60% снижает риск развития тяжелых осложнений после гриппа, и на 80% снижает вероятность летального исхода.
Вакцинироваться от гриппа можно уже сейчас, в первой декаде октября. Кроме этого, вакцинироваться можно в течении всего эпидсезона, т. к. медики обычно говорят о двух пиках заболеваемости – в декабре и в феврале.
Вот перечень категорий пациентов, которым медики рекомендуют вакцинироваться, т.к. они находятся в группе риска: