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Незарахований гол «Кремененя»: наші на останніх хвилинах втрачає очки у грі з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 437

 Кременчужани закріплюються серед кращих, попереду дві гри на виїзді 

Сьогодні, 11 жовтня, футболісти «Кременя» вдома мінімально програють «Прикарпаттю».

 

«Кремінь» - «Прикарпаття» - 0:1

Голи: Дитко 86

«Кремінь»: Олійник Мягков Бородай Чеботаєв Білоус Геловані Луїс Бичков Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Закорський Островський Молько Кучеренко Кривенко Мурашов Галата. Головний тренер: Олександр Головко

«Прикарпаття»: Піцан Кузьмин Сікач Воробчак Волошинович Кохман Семотюк Мелінишин Француз Вацеба Цюцюра. Запасні: Сердюк Бочкур Дитко Хома Шпирка Януш Дербах. Головний тренер: Руслан Мостовий

 

Арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Олександр Лапицький, Олексій Вітт (Київ)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу УАФ - Олександр Якименко (Київ)

 

Зауважимо, що наставник «синьо-білих» Олександр Головко у цьому матчі не зміг  розраховувати на Руслана Зубкова, який у попередньому матчі з «Вересом» отримав червону картку. А у «Прикарпаття» дискваліфікацію відбув нападник Роман Борчук.

 

Далі «Кремінь» чекає вояж: 16 жовтня в Одесі гра з «Чорноморцем», а 21 жовтня зіграємо з «Поліссям». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Прикарпаття
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