«Кремінь» у меншості поступається «Вересу»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 326

Сьогодні, 6 жовтня, футболісти «Кременя» у Млинові зіграли з «Вересом» Рівне. Матч відбувся без глядачів. Кременчужани у меншості програли на виїзді.





«Верес» - «Кремінь» - 2:1

Голи: Сергійчук (45+1 пенальті), Гончаренко 60 - Куліш 23

«Верес»: Когут Солдат Мірошник Гончаренко Нємчанінов Полулях Петько Дахновський Гегедош Пасіч Сергійчук. Запасні: Ющишин Бабійчук Махнєв Данилюк Кучеров Тимофієнко Хоцяновський Яременко Соломка Шестаков Демчук Гук

«Кремінь»: Олійник Мягков Зубков Курелєх Чеботаєв Білоус Брюхов Геловані Бичков Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Молько Островський Галата Фернандо Кучеренко Кривенко





Вилучення: Зубков 60 (друга жовта)





Головний арбітр: Кривоносов Микола (Київ), асистенти арбітри: Соботюк Сергій (Житомир), Суряк Юрій (Львів), 4-й арбітр: Блавацький Роман (Львів). Спостерігач арбітражу Біць Мирон (Львів)





11 жовтня о 16.00 «Кремінь» прийме «Прикарпаття» на стадіоні «Кремінь-Арена». У продаж поступили квитки за ціною 30-50 грн. Встигни придбати на сайті Esport .