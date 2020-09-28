Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 8

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли 20 жінок віком від 26 до 92 року та сімнадцять чоловік віком від 18 до 71 року, також захворіла шестирічна дитина. Двадцять дев'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Дев'ть - лікуються в інфекційному відділенні.



По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужали п'ять осіб.



Всього випадків по місту - 325

Одужало 211

Померло 9