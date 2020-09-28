Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 8

 

Захворіла також 6-річна дитина

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли 20 жінок віком від 26 до 92 року та сімнадцять чоловік віком від 18 до 71 року, також захворіла шестирічна дитина. Двадцять дев'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Дев'ть - лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужали п'ять осіб.


Всього випадків по місту - 325
Одужало 211
Померло 9

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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