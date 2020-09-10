«Кремінь» вдома розписує мирову з «Авангардом»

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Сьогодні, 12 вересня, футболісти «Кременя» на своєму полі розписують мирову з краматорським «Авангардом».





Матч через дискваліфікацію пропустили Сергій Білоус та Олег Бородай, які в минулому матчі отримали червоні картки. Краматорському «Авангарду» не допоміг Олександр Цибульник.





«Кремінь» - «Авангард» - 0:0

«Кремінь»: Олійник (к), Мягков, Головко, Курелєх, Чеботаєв, Молько (Кривенко 52), Зубков, Геловані, Бичков (Островський 74), Галата (Сорокін 46), Кучеренко (Куліш 9). Запасні: Данкович, Закорський, Брюхов. Головний тренер: Олександр Головко

«Авангард»: Якубенко, Ховбоша (к), Шимкаренко, Дяченко, Сорокин, Бойко (Сидоренко 73), Пуди (Чебаненко 38), Погранічний (Таранда 74), Майборода, Лобов, Булгаков (Гунічев 90+5). Запасні: Абрамов, Нечосов. Головний тренер: Олексій Городов

Головний арбітр: Вадим Подригуля (Луцьк),

Асистенти арбітра: Богдан Хіміч (Київ), Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Олександр Якименко (Київ)









Післяматчеві коментарі









Попереду «Кремінь» чекає виїзний вояж: 16 вересня кубкова гра з «ВПК-Агро» Магдалинівка, а 21 вересня зустріч у Горішніх Плавнях з «Гірник-Спортом».