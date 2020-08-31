Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук

Кременчук розширився: Потоки та ще три села остаточно приєднали до міста

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 2

 

Сесія ухвалила рішення про добровільне об’єднання громад

Потоківську сільську територіальну громаду та ще три села остаточно приєднали до Кременчука. Рішення ухвалила сьогодні, третього вересня, сесія Кременчуцької міської ради. До складу сільської громади входять, крім Потоків, такі села: Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Тож усі вони тепер є частиною Кременчуцької міської територіальної громади.


Депутати більшістю (22 голосами із присутніх) підтримали рішення.


Проти виступила лише депутатка Валентина Гордєєва. На її думку, об’єднання не матиме ефекту, і Потоківська сільська громада від цього не виграє і залишиться околицею. Вона вважає, нинішній голова сільради буде депутатом і, можливо, отримає земельну ділянку, інші люди – нічого не матимуть від об’єднання.  


- Але в село – то садики, то дороги, забудьте про це!.. Не йдіть в міську раду. Гроші назад повертатись не будуть. І не буде нічого робитись! На моєму мікрорайоні що-небудь робиться? – запитала Валентина Гордєєва.


Вона є депутаткою на Першому Занасипі. Мер Віталій Малецький заперечив Гордєєвій: біля школи №16 перекладена теплотраса. І вже встановлюється третій дитячий майданчик на Занасипу за програмою «Громадський бюджет».


- Давайте підтримаємо прагнення наших громад об’єднатися. Дамо можливість місту Кременчуку та Потоківській сільській раді  спільно розвиватися, розбудовувати інфраструктуру і забезпечувати належний рівень життя на цих територіях, - закликав мер Віталій Малецький.


І депутати, як уже сказано, проголосували за об’єднання. Ухвалений план організаційних заходів щодо добровільного приєднання.


Сесія має пізніше розглянути ще два додаткові питання, що мають відношення до об’єднання громад і впливають на проведення майбутніх місцевих виборів:

  • Про припинення повноважень Потоківської сільської ради, що приєдналася до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області;
  • Про утворення Потоківського старостинського округу.
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело відео: Фейсбук, Клименко Валентин
Теги: Потоки об'єднання громада Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх