Кременчук розширився: Потоки та ще три села остаточно приєднали до міста

Потоківську сільську територіальну громаду та ще три села остаточно приєднали до Кременчука. Рішення ухвалила сьогодні, третього вересня, сесія Кременчуцької міської ради. До складу сільської громади входять, крім Потоків, такі села: Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Тож усі вони тепер є частиною Кременчуцької міської територіальної громади.
Депутати більшістю (22 голосами із присутніх) підтримали рішення.
Проти виступила лише депутатка Валентина Гордєєва. На її думку, об’єднання не матиме ефекту, і Потоківська сільська громада від цього не виграє і залишиться околицею. Вона вважає, нинішній голова сільради буде депутатом і, можливо, отримає земельну ділянку, інші люди – нічого не матимуть від об’єднання.
Вона є депутаткою на Першому Занасипі. Мер Віталій Малецький заперечив Гордєєвій: біля школи №16 перекладена теплотраса. І вже встановлюється третій дитячий майданчик на Занасипу за програмою «Громадський бюджет».
І депутати, як уже сказано, проголосували за об’єднання. Ухвалений план організаційних заходів щодо добровільного приєднання.
Сесія має пізніше розглянути ще два додаткові питання, що мають відношення до об’єднання громад і впливають на проведення майбутніх місцевих виборів: