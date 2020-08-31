Кременчук розширився: Потоки та ще три села остаточно приєднали до міста

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 2

Потоківську сільську територіальну громаду та ще три села остаточно приєднали до Кременчука. Рішення ухвалила сьогодні, третього вересня, сесія Кременчуцької міської ради. До складу сільської громади входять, крім Потоків, такі села: Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Тож усі вони тепер є частиною Кременчуцької міської територіальної громади.





Депутати більшістю (22 голосами із присутніх) підтримали рішення.





Проти виступила лише депутатка Валентина Гордєєва. На її думку, об’єднання не матиме ефекту, і Потоківська сільська громада від цього не виграє і залишиться околицею. Вона вважає, нинішній голова сільради буде депутатом і, можливо, отримає земельну ділянку, інші люди – нічого не матимуть від об’єднання.





- Але в село – то садики, то дороги, забудьте про це!.. Не йдіть в міську раду. Гроші назад повертатись не будуть. І не буде нічого робитись! На моєму мікрорайоні що-небудь робиться? – запитала Валентина Гордєєва.





Вона є депутаткою на Першому Занасипі. Мер Віталій Малецький заперечив Гордєєвій: біля школи №16 перекладена теплотраса. І вже встановлюється третій дитячий майданчик на Занасипу за програмою «Громадський бюджет».





- Давайте підтримаємо прагнення наших громад об’єднатися. Дамо можливість місту Кременчуку та Потоківській сільській раді спільно розвиватися, розбудовувати інфраструктуру і забезпечувати належний рівень життя на цих територіях, - закликав мер Віталій Малецький.





І депутати, як уже сказано, проголосували за об’єднання. Ухвалений план організаційних заходів щодо добровільного приєднання.





Сесія має пізніше розглянути ще два додаткові питання, що мають відношення до об’єднання громад і впливають на проведення майбутніх місцевих виборів: