Як мер Кременчука Малецький «знімав» прокурора, цитуючи Ольгу Фреймут

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 571 Коментарів: 5

Міський голова нібито з'явився на допит. І потім зробив гучні заяви про притягнення керівництва прокуратури до відповідальності за порушення умов карантину

Стали відомі подробиці вранішнього походу міського голови до прокуратури, куди його викликали на допит у кримінальній справі про розтрату коштів при заміні вікон у ДЮСШ №2.







Мер Кременчука, прибув до прокуратури не один, а разом зі свитою: його супроводжував керівник юридичного управління виконкому Валерій Мірошниченко та комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Інших журналістів мер, звісно ж, не запросив — лише лояльних та підконтрольних.



Згодом на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії на сайті Кременчуцької міської ради показали сюжет, відзнятий журналістами КТРК, де мер розпікає Ігоря Кучера, заступника керівника Кременчуцької місцевої прокуратури, за відсутність масок, антисептиків, температурного скринінгу та показово просить провести його допит просто неба, щоб не наражатися на небезпеку зараження коронавірусом. А КТРК показує якогось худого павучка на стелі прокуратури (страшне!). Мера в сюжеті надто багато. Прокурора — надто мало. На додачу ще й коментар керівника юридичного управління виконкому Валерія Мірошниченка про те, що міському голові знову з порушенням вручили повістку на допит. (Цікаво, а що взагалі робив у цьому сюжеті пан Мірошниченко? Він не адвокат Малецького, і мав би перебувати на своєму робочому місці, а не супроводжувати його на допит).





- Це позиція ЗМІ, вони так побачили ситуацію, - сказав мер Віталій Малецький під час засідання виконкому.



Іншим ЗМІ побачити ситуацію на власні очі мер, як уже сказано, не запропонував. Тому ми й робимо висновок, що він був зацікавлений саме в такому баченні. Малецький охоче прокоментував сюжет КТРК:





- Я насправді не очікував від керівництва державного органу такої злочинної халатності в період пандемії, яку сьогодні побачив у цьому приміщенні, пішовши добровільно на те, що вони називають допитом.







На комісії, за пропозицією Віталія Малецького, розглянули питання про недотримання у Кременчуцькій місцевій прокуратурі вимог постанови КМУ про встановлення карантину. Розглядали питання дуже пафосно. Мер згадав усі нормативні документи про карантинні вимоги, натякнувши на зняття прокурора:





- Процитую для нього, того чоловіка, який нас зараз дивиться і який поки що є прокурором міста Кременчука!

Потім він повторно на камери повторив фразу про «поки що прокурора». І дав доручення: підготувати повідомлення у правоохоронні органи «про вчинення керівниками Кременчуцької місцевої прокуратури кримінальних правопорушень щодо недотримання вимог Постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, внутрішніх розпорядчих організаційних документів Офісу Генерального прокурора, рекомендацій, затверджених Генеральним прокурором, щодо порядку роботу органів прокуратури в період епідемії».



Мер доручив звернутися до поліції, Генпрокуратури — і докласти фото- та відеоматеріали щодо фактів, які були випадково виявлені під час візиту в прокуратуру.





- Щоб прокуратура почала з себе наводити лад і почала дотримання законності і правопорядку на території Кременчука. Прикро, що нам розказують, як дотримуватися закону, люди, які через нього переступають! - продовжував мер.





Наостанок він анонсував матеріал про те, «як прокурори переступають через закон у Кременчуці», який представить на сесії 3 вересня.





- А поки що, як казала Оля Фреймут, я не раджу ходити до прокуратури, бо там можна заразитися, - завершив свою гучну промову мер.





Дотримання закону, звісно, важливе у будь-якій сфері. Але разом із тим констатуємо: своїм показовим візитом до прокуратури мер «перевів стрілки» на карантинні порушення із теми корупційного правопорушення, з приводу якого його викликали на допит.













До того ж, карантин не заважає міському голові одразу після виходу із самоізоляції взяти участь у чаюванні на Ревівці з приводу освітлення вулиці. (Хоча під час публічних засідань у мерії радить іншим уникати скупчень людей.) На заході мер без маски, суворого дотримання дистанції у черзі за чаєм ми теж не побачили. Отакий він, кременчуцький коронавірус. Діє вибірково. Заразитися можна у прокуратурі. Під час масових чаювань, яких, напевне, буде багато напередодні виборів, він оминає людей.



І наостанок: ТЪ поцікавилися в пресслужбі виконкому, чому нас не запросили на відвідини мером прокуратури? А лише КТРК? Адже якщо журналісти там присутні, то захід з мером публічний, про нього ж має знати пресслужба та повідомляти усіх зацікавлених — а не лише обраних?



Керівниця пресслужби мерії Юлія Перепелятник відповіла:





- Мабуть, тому, що це було комунальне телебачення. Я особисто нікого туди не запрошувала. Я особисто не можу відповісти на це питання. Пресслужба виконавчого комітету нікого туди не запрошувала, - сказала Юлія Перепелятник.





Отже, якщо пресслужба нікого не запрошувала, виходить на показовий візит до прокуратури комунальне телебачення запросив мер. Хоча за законом усі ЗМІ рівні в доступі до інформації — тож усіх і мали повідомити, куди й навіщо йде міський голова, якщо це був офіційний візит. До речі, одне з афілійованих із КТРК ЗМІ отримало фото з прокуратури — його ми використали на заставці. Адже це, судячи з усього, фото КТРК, тож ми за нього вже заплатили.



Нагадаємо, на діяльність комунального телебачення, яке нині використовується як кишенькове телебачення мера, депутати виділити 18 млн грн коштів платників податків.