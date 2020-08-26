Повне завантаження й сенсації: «Кремінь» заявив 19 футболістів

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 84

Бразилець, місцеві вихованці, кілька гучних переходів - кременчуцький клуб стартує з кубкового поєдинку

Футбольний клуб «Кремінь» заявив 19 футболістів, після кубкової гри клуб планує підписати кількох гравців. Зауважимо, що завтра, 29 серпня, о 15.00 у Дніпрі «Кремінь» зіграє з «Перемогою».





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Команду підсилив легіонер з Бразилії Луїз Фернандо Де Олівейра Баіа Феррейра. Останній клуб Фернандо – «Балкани». Серед сенсацій – перехід нападника Станіслава Куліша в кременчуцький клуб.





Станіслав Сорокін є вихованцем академії київського «Динамо», останній клуб ковалівський «Колос» U-21.





Павло Магков перейшов до «Кременя» із запорізького «Металургу».

Також в складі команди місцеві вихованці академії «Кремінь» Владислав Молько та Максим Кучеренко, які з зимових зборів постійно тренувалися з основною командою.





Заявковий лист «Кременя»