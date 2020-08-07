Нардеп Олексій Мовчан будує новий міст у Кременчуці: на рекламному борді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 186 Коментарів: 1

«Зорі так складаються... у нас є шанс», - нардеп Мовчан пояснив, на чому базується його обіцянка. Невеличкий спойлер: нічого конкретного про гроші не сказав...

У Кременчуці з'явилися плакати з рекламою політичної сили «Слуга народу» та кременчуцького нардепа від цієї політичної сили Олексія Мовчана. Плакат красномовно промовляє до кременчужан: «Новий міст для Кременчука. Народний депутат Олексій Мовчан». Звучить багатообіцяюче — ніби новий міст вже збудований. І ось він молодий будівничий — герой дня!



Але, як то говорять: «Не кажи «гоп», доки не перескочиш». Міст у Кременчуці «будують» на папері вже 32 роки. За ці роки виросло нове покоління політиків — наприклад, і 26-річний Олексій Мовчан.Тим не менш, і старі, і нові політики продовжують експлуатувати тему нового мосту перед черговими виборами. Можна сказати, що Мовчан прийняв мостобудівну естафету від більш досвідченого нардепа — свого дядька Юрія Шаповалова. Бо той теж використовував тему мосту — але від цього сам міст не виріс.



Зауважимо, що кошти з Держбюджету-2020 призначені лише на міст у Запоріжжі — є Постанова КМУ №140 від 26.02.20 р., мосту у Кременчуці там і близько немає.





Отже, черговий борд є, але де ж головне: гроші на міст? Про це ми й ми й запитали в нардепа Олексія Мовчана.



- Олексію, у місті з'явилися ваші плакати, де говориться про новий міст для Кременчука. Чи можна це розцінювати як обіцянку?



- Так, можна.



- На чому базується ваша впевненість, що міст у Кременчуці буде? Я ставлю вам те саме запитання, яке ставила прем'єру: де гроші?







- Дивіться, розглядаються кілька варіантів. Я проводив зустрічі. Вони були непублічні. Чому не публічні? Міст обіцяють усі, і за 30 років його ніхто не побудував, могло бути різне. Але зараз оголосили тендер на ТЕО, і на тих зустрічах ми розглядали декілька варіантів. Наприклад, будівництво іноземними компаніями мосту — тими, які хочуть будувати і вже будують. Мені здається. В Запоріжжі добудовують одні з іноземних компаній під держгарантії. Це один з варіантів, які ми розглядали. Є й інші варіанти — випускати під цю історію облігації і так далі. Але, думаю, ми можемо, коли в нас буде ТЕО на міст (саме через Кременчук), то вже й у парламенті — і Березін (кременчужанин, нардеп він СН — ред.), і наша команда, і всіх, кого можна, ми долучимо з різних фракцій для того, щоб при наступному затвердженні бюджету в нас була хоч якась цифра для кременчуцького мосту. Я бачив, як це робили по Запоріжжю, по Дніпровському аеропорту. Але в них принаймні проєкти були, а в нас — ні. Тому я й не міг нічого, по суті, зробити. Тому зараз буде проєкт, і ми або те (названі вище варіанти — ред.), або потроху будемо вибивати кошти з держбюджету, але це 5-7 років, мабуть.







- Але якраз запорізький міст є в бюджеті, і прийнята спеціальна постанова про використання коштів на будівництво мостів. Так от, про кременчуцький міст там взагалі нічого немає. І я хочу спитати: ви кажете про якісь непублічні зустрічі, чи є їх результат: документ, можливо, меморандум чи ще якась домовленість, зафіксована на папері?



- Ні, немає. Але результатом є те, що тендер будуть проводити на будівництво мосту саме через Кременчук, а не через Горішні Плавні. На жовтень минулого року, коли затверджували Держбюджет, у мене проблема була не з тим, де гроші взяти на міст, а щоб він будувався там, де він потрібен, а не там, де комусь хотілося колись. Тому зараз — це проміжна перемога. Піде міст через Кременчук.



- Але це вже не перша варіація ТЕО. Його вже складали, і воно лежало під сукном.



- Так, йому вже 12 років. Дивіться, я згоден, є ризик того, що це може залишитися без розгляду. Але мені здається, що зорі так складаються (чи як краще сказати?) у нас є шанс. І я буду боротися, і буду долучати колег, щоб ми боролися. І зараз усі ніби за, щоб будувати через Кременчук. А чому це раніше не робили? Тому що хтось був за міст через Горішні Плавні. Тому не будувалося ні там, ні там.





- А мені здається, що міст не будувався, бо не було грошей. Річ не в тому, де міст, а в тому, що питання грошей не вирішене.



- Дивіться, грошей ніколи не буде. Як будується бюджетний процес? Сьогодні будується міст у Запоріжжі. Його можна побудувати, наприклад, або за три роки або за шість. Якщо за три — то лише в Запоріжжі. Якщо за шість — то, умовно кажучи, у Кременчуці можна палі забити. Це питання розподілу. Ми ж не та держава, де нічого не будується — ось, дороги будуються, чотири тисячі кілометрів. У наступні роки будемо боротися, щоб будувати новий міст.







- Я теж за новий міст. Але назвіть хоча б компанії, з якими велися перемовини, щось конкретне можете сказати?



- Я можу сказати, що це іноземні компанії, які працюють в Україні на подібних проєктах. Їх насправді кілька. Я не можу сказати, бо це не були зустрічі, які б привели до підписання документу. І Кубраков (керівник «Укравтодору» - ред.) мене просив, щоб ми цю історію не озвучували.







- Коли я можу повторно вам зателефонувати? Коли можна буде озвучувати цю історію?



Дивіться, можу сказати, що «Укравтодор» планує публічний захід щодо будівництва нового мосту у Кременчуці. Процес іде. Вони мають і шляхи фінансування озвучити: чи то буде іноземна компанія під держгарантії, чи ми будемо кожного року вибивати якийсь бюджет.



- Свого часу тему будівництва нового мосту активно просував нардеп Юрій Шаповалов, ваш дядя. Він ініціював засідання транспортного комітету ВР у Кременчуці. Але ми цього засідання (останнього разу) так і не побачили. Зараз ви берете ініціативу на себе. Як нам усе це розцінювати: чия ініціатива, чия заслуга?



- Немає такого, щоб чиясь заслуга. Хтось колись 30 років тому сказав, що Кременчуку потрібен новий міст. Це не моя ініціатива і не нардепа Шаповалова. Питання в тому, хто закінчить цей проєкт. У них була інша історія — була боротьба, щоб міст проходив не через Горішні Плавні, а через Кременчук, і це було темою засідань комітету. Тоді це не вдавалося, бо була опозиція з боку голови Нацбанку Кубів і колишнього голови ОДА Головка. Зараз усі за, усі кажуть — тільки через Кременчук: міністр інфраструктури, Кубраков, голова ОДА. Тому в нас воно зрушилося, у них — не рухалося.











- Хто профінансував плакати, які рекламують вас і новий міст?



- Я профінансував, їх не так багато — до 10 штук. Плакати — це підготовка території до проведення виборів партією «Слуга народу». Поки ми не маємо кандидата чітко визначеного. Але виборчий процес лише починається, тому вимушений бути я, хоча це не мої вибори.





Підіб'ємо підсумки. Отже, що маємо сьогодні? Чергову передвиборчу обіцянку чергового політика, яка поки що не підтверджена конкретикою. Проте наприкінці розмови Олексій Мовчан зазначив, що захід «Укравтодору», де ця конкретика буде, слід очікувати десь через місяць. Але ми так і не зрозуміли: чому тепер новий міст-мрію ми маємо асоціювати саме з Мовчаном? З таким же успіхом гарний плакат з цією темою може зробити будь-який кандидат... І напевне - ще зробить. Принаймні ще один потенційний кандидат - Віталій Малецький від партії «За майбутнє» уже сказав про тему мосту як про «спільну перемогу».









Чекаємо на продовження паперового мостобудування. А поки що - наша версія, як виглядає ця спільна перемога.