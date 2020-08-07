Чим дихали кременчужани у липні

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Найбільш забрудненим атмосферне повітря було в районі зупинки «Кредмаш», найменш – у Крюкові. У порівнянні з червнем, у липні рівень забруднення атмосферного повітря міста збільшився

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах:

ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9;

ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2;

ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30;

ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89.

Протягом місяця відібрали та проаналізували 1806 проб. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь та святкових днів. Про результати досліджень повідомила хімік ЛСЗА Кременчука Міла Опанасенко.





Визначались 10 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів та бенз(а)пірену.





Оцінювали стан забруднення атмосферного повітря шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 - 30 хв) концентрації шкідливих речовин.





Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень;

5 < ІЗА < 7 – підвищений;

7 < ІЗА < 14 – високий;

ІЗА > 14 - дуже високий.

12, 18 – 21, 25, 28- 29 липня в нічні та ранкові години та протягом доби 03, 10, 11 липня спостерігались метеоумови, які сприяли накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосферного повітря. Для підприємств північного промислового вузла були складені та доведені 9 консультацій про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ) для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.





У зв’язку з тим, що 3 липня у місті спостерігалось збільшення рівня забруднення атмосферного повітря (на ПСЗ №1 (вул. Молодіжна, 9) концентрація діоксиду азоту становила 1,3 ГДКм.р., а на ПСЗ №2 (вул. Лікаря Богаєвського, 2) концентрація пилу - 1,04 ГДКм.р.), та подальшим збереженням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря всім промисловим підприємствам міста та відділу оперативного контролю за станом у місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було надано штормове попередження I ступеня про (МУВЗ) у м. Кременчуці на 04-05 липня (для вжиття заходів щодо регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря).





У порівнянні з червнем 2020 року рівень забруднення атмосферного повітря міста за інтегральним показником (ІЗА) збільшився до 9,85 за рахунок зростання концентрацій формальдегіду, пилу, оксиду вуглецю. За комплексним показником ІЗА найбільш забрудненим атмосферне повітря було в районі зупинки «Кредмаш» (ІЗА=18,2), найменш – у Крюкові (ІЗА=5,44).





Загалом по місту середньомісячні концентрації формальдегіду та діоксиду азоту перевищували гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) та становили 4,3 ГДКс.д. та 1,6 ГДКс.д. відповідно. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.





Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом, як і раніше, перевищував норму на всіх постах спостережень. Найменша середньомісячна концентрація цієї речовини спостерігалась в Крюкові (2,7 ГДКс.д.), найбільша – в районі зупинки «Кредмаш» (8,2 ГДКс.д.).

У районі зупинки «Кредмаш» зафіксовано 8 випадків перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією, що становило 14,8 % від проаналізованих проб на ПСЗ № 2. Найбільша концентрація – 1,6 ГДКм.р. зареєстрована 10 липня о 7 годині при східному вітрі.





Пил. Середній вміст пилу в атмосферному повітрі міста дещо збільшився, але не перевищував ГДКс.д., був у межах 0,6 – 1,0 ГДКс.д.

Зафіксовано один випадок перевищення ГДКм.р. в районі зупинки «Кредмаш» (1,9 % від проаналізованих проб): 3 липня о 07 годині концентрація пилу становила 1,04 ГДКм.р. при тихій погоді.





Діоксид азоту. У порівнянні з червнем на Молодіжному середньомісячна концентрація домішки зменшилась до 2,8 ГДКс.д. В інших районах міста була у межах 0,6- 1,4 ГДКс.д.





На ПСЗ № 1 зафіксовано 3 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 2,8 % від проаналізованих проб. Найбільша концентрація – 1,35 ГДКм.р. зареєстрована 2 липня о 7.00 притихій погоді.





Фенол. Середній вміст фенолу на Молодіжному та в інших районах міста не змінився та був у межах 0,3 - 0,5 ГДКс.д.

На ПСЗ № 1 зафіксовано 3 випадки перевищення ГДКм.р. (2,8 % від проаналізованих проб). Найбільші концентрації -1,8 ГДКм.р. зареєстровані 6 липня о 13.00 при слабкому вітрі північно-східного напрямку та 9 липня о 13.00 при північно-західному вітрі.





Оксид вуглецю. Середньомісячні концентрації спостерігались у межах 0,2 - 0,4 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації не перевищували ГДКм.р.





Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячні концентрації були у межах 0,1 - 0,2 ГДКс.д. Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.





Сажа. На Молодіжному середній вміст сажі у порівнянні з червнем не змінився та становив 0,1 ГДКс.д., а в центрі міста збільшився до 0,3 ГДКс.д. Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.





Спостереження за вмістом аміаку, сульфатів та оксиду азоту проводились на ПСЗ № 2.





Середньомісячна концентрація аміаку - 0,3 ГДКс.д., оксиду азоту – 0,5 ГДКс.д., сульфатів – 0,01 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена). Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку та оксиду азоту не зафіксовано.





У порівнянні з липнем 2019 року рівень забруднення атмосферного повітря міста збільшився. Підвищились середньомісячні концентрації діоксиду азоту, оксиду азоту, формальдегіду, пилу, оксиду вуглецю, фенолу.