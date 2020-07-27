Купатися на пляжах Кременчука ще досі небезпечно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 247

Вода у відкритих водоймах Кременчука не відповідає санітарним нормам

Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.





Станом на 31 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення -10 000)

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000)





Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.





З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, санлікарі рекомендують здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), а також не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.