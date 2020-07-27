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Купатися на пляжах Кременчука ще досі небезпечно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 247

 Вода у відкритих водоймах Кременчука не відповідає санітарним нормам 

Кременчуцький МВПЛД  ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.


Станом на 31 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення -10 000)
  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000) 


Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.


З метою недопущення виникнення та розповсюдження  інфекційних захворювань під час відпочинку,  санлікарі рекомендують  здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), а також не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.

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Автор: Альона Душенко
Теги: купальный сезон вода
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