Маски на уроках не обов'язкові: яким буде навчання у школах та вишах з 1 вересня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 389 Коментарів: 3

Полтавщина (зокрема, і Кременчук) має всі шанси розпочати новий навчальний рік традиційно, у школах

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив рекомендації щодо організації освітнього процесу в Україні з 1 вересня.

Тимчасові рекомендації розробили для закладів позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів і вишів.





1. Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або респіраторі. У період карантину до закладу не допускатимуть батьків або супроводжуючих осіб – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.





2. На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати. Водночас під час пересування приміщеннями закладу носіння масок є обов’язковим.





3. Перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття. Тих, у кого виявлять симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно направлятимуть до медпрацівника для огляду.





4. Персоналу проводитимуть обов’язкову термометрію і не допускатимуть до закладу з температурою понад 37,2°С. Водночас для учнів та студентів температурний скринінг не буде обов’язковим.





5. Закладам рекомендують адаптувати освітній процес:

проводити заняття на відкритому повітрі за можливості;

передбачити змогу визначати різний час початку та закінчення занять, перерв для різних класів та груп;

обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях;

у закладі необхідно буде запобігати утворенню скупчень учнів/студентів та мінімізувати їхні пересування між кабінетами і аудиторіями.





6. На період карантину заклади повинні забезпечити наступні умови безпеки:

місця для обробки рук антисептиками на вході до всіх приміщень;

збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери;

підготовлені санітарні кімнати з рідким милом, паперовими рушниками або електросушарками для рук;

плакати, банери про респіраторну гігієну та етикет кашлю;

обладнані медпункти з безконтактними термометрами, дезінфекторами, засобами індивідуального захисту;

розмітка на підлозі для дотримання дистанції та організованого руху коридорами;

провітрювання приміщень не менше 10 хвилин після кожного заняття;

очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо – після проведення занять у кінці робочого дня.





7. У період карантину не дозволяється харчування за типом «шведського столу» та з самообслуговуванням. Заклад повинен мати графік харчування учнів/студентів. Відстань між столами має бути не менш як 1,5 м, а за одним столом має сидіти не більше, ніж 4 особи.





Працівники харчоблоку працюватимуть у захисних масках і одноразових рукавичках. Працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково матимуть захисні окуляри або щиток.





8. Керівники закладів також мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо того, як запобігти зараженню та поширенню коронавірусу, як реагувати на симптоми COVID-19, як правильно використовувати і утилізовувати маски/респіратори, рукавички.





Крім того, закладам рекомендують розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з випадками COVID-19 у закладі.





9. Також встановлено рекомендації щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2°С.





Салон транспорту необхідно дезінфікувати до початку та в кінці робочої зміни. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.





Нагадаємо, з 1 серпня залежно від епідситуації в кожному з регіонів встановлюватиметься один з чотирьох рівнів епідемічної небезпеки – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний». Там, де діятиме «червона» зона карантину, діти навчатимуться дистанційно. В інших – як зазвичай, але з дотриманням санітарних норм. Зона стосуватиметься не всієї області, а конкретного району чи міста.





За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, Полтавщина має всі шанси розпочати новий навчальний рік традиційно, у школах. Однак тенденція невтішна – зараз маємо 96 активних хворих на коронавірус. Хоча ще в червні ця цифра не перевищувала 10 людей. Наразі епіцентри – Горішні Плавні й Гадяч, стабільно хворих більшає і в Полтаві.



