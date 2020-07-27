«Кремінь» вперше за два роки поступається на стадіоні «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі поступилися Руху. Єдиний гол був забитий з пенальті.
Матч через перебір жовтих карток пропустили захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».
«Кремінь» - «Рух» - 0:1
Голи: Климчук 78
«Кремінь»: Олійник Лобода Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Білоус Мурашов Козлов Сула. Запасні: Закорський Фастов Черниш Дмитрієв Фхакадзе Бафталовський Марчук Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун
«Рух»: Мисак Окопина Дуць Білий Саків Мартинюк Калюжний Русин Климчук Синиця Кухаревич. Запасні: Ільющенков Марушка Мисик Коробенко Ардазішвілі Антві Кондраков Брікнер Біленький Бойчук. Головний тренер Ігор Федик
Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)
Асистенти арбітра: Дашко Олександр (Київська обл.), Клименко Тарас (Київ)
4-й арбітр Афанасьєв Олександр (Харків)
Спостерігач арбітражу: Мельничук Василь (Сімферополь)
Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».