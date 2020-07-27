«Кремінь» вперше за два роки поступається на стадіоні «Кремінь-Арена»

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Кременчужани зіграли передостанній домашній матч в цьому чемпіонаті

Сьогодні, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі поступилися Руху. Єдиний гол був забитий з пенальті.





Матч через перебір жовтих карток пропустили захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».





«Кремінь» - «Рух» - 0:1

Голи: Климчук 78

«Кремінь»: Олійник Лобода Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Білоус Мурашов Козлов Сула. Запасні: Закорський Фастов Черниш Дмитрієв Фхакадзе Бафталовський Марчук Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун

«Рух»: Мисак Окопина Дуць Білий Саків Мартинюк Калюжний Русин Климчук Синиця Кухаревич. Запасні: Ільющенков Марушка Мисик Коробенко Ардазішвілі Антві Кондраков Брікнер Біленький Бойчук. Головний тренер Ігор Федик





Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)

Асистенти арбітра: Дашко Олександр (Київська обл.), Клименко Тарас (Київ)

4-й арбітр Афанасьєв Олександр (Харків)

Спостерігач арбітражу: Мельничук Василь (Сімферополь)





Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».