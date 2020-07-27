Від завтра перекривають дорогу через Крюківський міст (розклад руху приміських потягів)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 5 387 Коментарів: 3

З 29 липня до 1 вересня 2020 року АТ «Українська залізниця» проводитиме ремонт деформаційних стиків на проїжджій частині мостового переходу через Дніпро. У цей період буде обмежено рух транспорту по 1 стороні мосту та організовано регулювання дорожнього руху.









На період ремонтних робіт для перевезення кременчужан Укрзалізницею введено додаткові потяги, які курсуватимуть з Кременчука до Крюкова і у зворотному напрямку. Проїзд у них для пільгових категорій громадян буде безкоштовним.





Транзитний транспорт буде спрямовано в об’їзд крюківського мосту через Білецьківку, Світловодськ, Недогарки, Піщане, в залежності від напрямку. На дорогах будуть встановлені відповідні знаки, а також інформація про те, що необхідність об’їзду, пов'язана із ремонтом мостового переходу. Регулюватимуть рух автотранспорту регулювальники та світлофори.





Розклад руху приміських потягів на час ремонту мостового переходу