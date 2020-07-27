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Від завтра перекривають дорогу через Крюківський міст (розклад руху приміських потягів)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 5 387 Коментарів: 3

 

Ремонтуватимуть стики

З 29 липня до 1 вересня 2020 року АТ «Українська залізниця» проводитиме ремонт деформаційних стиків на проїжджій частині мостового переходу через Дніпро. У цей період буде обмежено рух транспорту по 1 стороні мосту та організовано регулювання дорожнього руху.


Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги


На період ремонтних робіт для перевезення кременчужан Укрзалізницею введено додаткові потяги, які курсуватимуть з Кременчука до Крюкова і у зворотному напрямку. Проїзд у них для пільгових категорій громадян буде безкоштовним.


Транзитний транспорт буде спрямовано в об’їзд крюківського мосту через Білецьківку, Світловодськ, Недогарки, Піщане, в залежності від напрямку. На дорогах будуть встановлені відповідні знаки, а також інформація про те, що необхідність об’їзду, пов'язана із ремонтом мостового переходу. Регулюватимуть рух автотранспорту регулювальники та світлофори.


Розклад руху приміських потягів на час ремонту мостового переходу

 

4
Автор: Альона Душенко
Теги: Крюківський міст перекрытие дороги

Коментарі: 3

1 729
wolf:
Сьогодні, 13:19

Шмыгуль уехал можно мост закрывать.


10 0
22
FEЯ:
Сьогодні, 13:49

Цитата: wolf

Шмыгуль уехал можно мост закрывать.

Так він же все-рівно летів)))


1 1
22
FEЯ:
Сьогодні, 16:11

Кому нужны ваши доп.поезда с Крюкова в 11.00 и 17.00? ЯКАСЬ ДУРКА! 


5 0

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