«Кремінь» стає грозою авторитетів і в більшості обігрує «Оболонь Бровар»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 440

Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі зіграли з «пивоварами»

Сьогодні, 24 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли київську «Оболонь Бровар». Кременчужани у більшості перемагають "пивоварів" з рахунком 1:0.





Цей матч пропустив через дискваліфікацію опорний півзахисник «Оболонь Бровар» Олексій Савченко. Також останній третій матч дискваліфікації відбуде голкіпер «Кременя» Андрій Олійник.





«Кремінь» - «Оболонь Бровар» - 1:0

Голи: Бафталовський 82





Вилучення: Голіков 75





«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Лобода Мурашов Марчук Сула. Запасні: Фастов Черниш Дмитрієв Фзакадзе Бафталовський Білоус Козлов Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун

«Оболонь Бровар»: Федорівський Майданевич Білий Безуглий Голіков Валєєв Улянченко Коста Слободян Мединський Батальський. Запасні: Литвиненко Прокопенко Коваленко Гуськов Касімов Ковбаса Мате Бровченко. Головний тренер Валерій Іващенко





Головний суддя: Бондаренко Дмитро (Одеса)

Арбітри: Федорак Юрій (Івано-Франківськ), Честоляс Максим (Херсон)

4-й арбітр: Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Абросимов Євген (Одеса)









Післяматчеві коментарі





Анатолій Клюс й Артем Бафталовський





Гоовні тренери Кременя та Оболонь Бровар





Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Рухом». Гра відбудеться у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок гри 29 липня о 18.00.