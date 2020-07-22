«Кремінь» стає грозою авторитетів і в більшості обігрує «Оболонь Бровар»

Сьогодні, 24 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли київську «Оболонь Бровар». Кременчужани у більшості перемагають "пивоварів" з рахунком 1:0.
Цей матч пропустив через дискваліфікацію опорний півзахисник «Оболонь Бровар» Олексій Савченко. Також останній третій матч дискваліфікації відбуде голкіпер «Кременя» Андрій Олійник.
«Кремінь» - «Оболонь Бровар» - 1:0
Голи: Бафталовський 82
Вилучення: Голіков 75
«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Лобода Мурашов Марчук Сула. Запасні: Фастов Черниш Дмитрієв Фзакадзе Бафталовський Білоус Козлов Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун
«Оболонь Бровар»: Федорівський Майданевич Білий Безуглий Голіков Валєєв Улянченко Коста Слободян Мединський Батальський. Запасні: Литвиненко Прокопенко Коваленко Гуськов Касімов Ковбаса Мате Бровченко. Головний тренер Валерій Іващенко
Головний суддя: Бондаренко Дмитро (Одеса)
Арбітри: Федорак Юрій (Івано-Франківськ), Честоляс Максим (Херсон)
4-й арбітр: Сердюк Денис (Полтава)
Спостерігач арбітражу: Абросимов Євген (Одеса)
Післяматчеві коментарі
Анатолій Клюс й Артем Бафталовський
Гоовні тренери Кременя та Оболонь Бровар
Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Рухом». Гра відбудеться у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок гри 29 липня о 18.00.