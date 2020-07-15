Какая боль, какая боль: Кремінь в Одесі програв 5:0

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 233

Кременчужани в Одесі помірялися силами з місцевим «Чорноморцем»

Сьогодні, 19 липня, футбольний клуб «Кремінь» поступився «Чорноморцю» в Одесі з рахунком – 5:0.

На цей матч підопічні Сергія Свистуна вирушили без 5 гравців, які пропустили матч через дискваліфікація та травми. Так вдома залишилися: Андрій Олійник, Євген Мурашов, Анатолій Клюс, Джаба Фхакадзе та Назар Моцик.

«Чорноморець» - «Кремінь» - 5:0

Голи: Янаков 2, 67, Сікорський 27 (пен), 36, Штогрін 59

«Чорноморець»: Паламарчук Остапенко Микицей Лиховидько Склінкін Зубейко Авагімян Хамелюк Янаков Яловенко Сікорський. Запасні: Варакута Штогрін Тітаєвський Велєв Долгов Брагару Стрижак Граматік Польовий Клименко. Головний тренер Сергій Ковалець

«Кремінь»: Закорський, Бичков, Курелєх, Головко, Дмитрієв, Литвяк, Пилипенко, Козлов, Лобода, Кривенко, Сула. Запасні: Фастов, Черниш, Білоус, Янаков, Бафталовський, Марчук. Головний тренер Сергій Свистун

Головний арбітр: Кривонос Микола (Київ)

Асистенти: Чос Максим (Київ), Дашко Олександр (Київська обл)

4-й арбітр: Петренко Євген (Одеса)

Спостерігач арбітраж УАФ: Коваленко Геннадій (Київ)





Післяматчеві коментарі головного тренера Кременя Сергія Свистуна та наставника Чорноморця Сергія Ковальця.









Наступний матч в чемпіонаті «Кремінь» зіграє вдома. 24 липня кременчужани на стадіоні «Кремінь-Арена» приймуть «Оболонь-Бровар». А вже 29 липня вдома зіграють з «Рухом».