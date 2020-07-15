До Кременчука приєднали чотири райони: Рада ухвалила новий районний поділ України

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Відтепер Кременчуцький район з центром у Кременчуці поглинув Глобинський, Козельщинський та Семенівський райони. А всього їх в області - чотири

Верховна Рада України на своєму засіданні ухвалила новий районний поділ України, який передбачає укрупнення. Так, у Полтавській області відтепер буде чотири райони: Лубенський, Миргородський, Полтавський та Кременчуцький. При цьому Кременчуцький район з центром у Кременчуці приєднає Глобинський, Козельщинський та Семенівський райони.





Згідно з ухваленою постановою в Україні ліквідують 490 районів і створять 138 нових районів. Із них 17 на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей.



Кордони районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.



У тексті проєкту постанови відзначається, що в ліквідованих районах більше не відбуватимуться вибори місцевих депутатів.



Документ також передбачає, що ліквідацію та утворення районів на території Криму і ОРДЛО проведуть після повернення цих територій під юрисдикцію України.





Як поділили райони на Полтавщині

Відповідно до тексту документу, в Полтавській області поділ здійснили так:





Кременчуцький район (з адміністративним центром у місті Кременчук) у складі територій Глобинської міської, Горішньоплавнівської міської, Градизької селищної, Кам’янопотоківської сільської, Козельщинської селищної, Кременчуцької міської, Новогалещинської селищної, Оболонської сільської, Омельницької сільської, Піщанської сільської, Пришибської сільської, Семенівської селищної, територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;





Лубенський район (з адміністративним центром у місті Лубни) у складі територій Березоворудської сільської, Гребінківської міської, Лубенської міської, Новооржицької селищної, Оржицької селищної, Пирятинської міської, Хорольської міської, Чорнухинської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;





Миргородський район (з адміністративним центром у місті Миргород) у складі територій Білоцерківської сільської, Великобагачанської селищної, Великобудищанської сільської, Великосорочинської сільської, Гадяцької міської, Гоголівської селищної, Заводської міської, Комишнянської селищної, Краснолуцької сільської, Лохвицької міської, Лютенської сільської, Миргородської міської, Петрівсько-Роменської сільської, Ромоданівської селищної, Сенчанської сільської, Сергіївської сільської, Шишацької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;





Полтавський район (з адміністративним центром у місті Полтава) у складі територій Білицької селищної, Великорублівської сільської, Диканської селищної, Драбинівської сільської, Зіньківської міської, Карлівської міської, Кобеляцької міської, Коломацької сільської, Котелевської селищної, Ланнівської селищної, Мартинівської сільської, Мачухівської сільської, Машівської селищної, Михайлівської сільської, Нехворощанської сільської, Новосанжарської селищної, Новоселівської сільської, Опішнянської селищної, Полтавської міської, Решетилівської міської, Скороходівської селищної, Терешківської сільської, Чутівської селищної, Щербанівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;



За новий районний поділ (документ №3650) проголосувало 238 народних депутатів. Із них «Слуга народу» - 213, група «Довіра» - 11, група «За майбутнє» - 8, позафракційні — 6; ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос» взагалі не дали голосів за постанову.



Нардепи від Кременчука Юрій Шаповалов (група «За майбутнє») та Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу») голосували «за». Також «за» голосував і Максим Березін (фракція «Слуга народу») — кременчужанин, обраний депутатом в окрузі, що об'єднує Лохвицький, Гребінківський та Пирятинський райони.