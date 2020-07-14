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«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 405

 Кременчужани на своєму полі прийняли «корабелів»

Сьогодні, 15 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли муніципальний клуб з Миколаєва - МФК «Миколаїв». Підопічні Сергія Свистуна у нелегкому протистоянні перемогли «Миколаїв». Дубль на рахунку Дмитра Сули.

 

У кременчужан цей матч через дискваліфікація пропустив голкіпер Андрій Олійник, й через травму поки не встиг відновитися півзахисник Анатолій Клюс. Проте «синьо-білу дружину» поповнив півзахисник Олег Марчук


«Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1

Голи: Сула 25 (пен), Сула 82 - Зарічнюк 84.  

«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Дмитрієв Литвяк Моцик Лобода Мурашов Козлов Сула. Запасні: Фастов Черниш Пилипенко Білоус Кривенко Янаков Фзакадзе Бафталовський Марчук. Головний тренер Сергій Свистун

«Миколаїв»: Шеліхов Ульянов Охрончук Порох Куксенко Вітенчук Росляков Кравченко Ковальов Войцеховський Яворський. Запасні: Агаларов Березянський Ляшевський Кушніренко Паламар Черепущак Зарічнюк Сердюк Біневський. Головний тренер Ілля Близнюк


Головний арбітр: Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Арбітри: Олександра Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми), 4-й арбітр - Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу - Абросимов Євген (Одеса)


Наступний матч «Кремінь» зіграє в Одесі. Матч проти «Чорноморця» запланований на 19 липня о 19.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Миколаїв
компанія «Інтера Люкс»

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