Похід «хрестоносців» у Кременчуці завершується мировою

Вчора, 21:03 Переглядів: 638





































































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 4 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли луцьку «Волинь». У видовищному поєдинку команди розписали мирову - 1:1.

Зауважимо, що цей матч пропустив головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, який хворів на корона вірус, тому на тренерському містку команду очолював Руслан Іванович Мостовий (тренер молодіжної команди «Волинь»). Також гру пропустив через дискваліфікацію півзахисник «Волині» Амбросій Чачуа.





«Кремінь» - «Волинь» - 1:1

Голи: Сула 53 - Кожанов 90+1

«Кремінь»: Олійник Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Моцик Лобода Кривенко Мурашов Сула. Запасні: Закорський Фастов Черниш Дмитрієв Пилипенко Козлов Янаков Бафталовський Білоус. Головний тренер Сергій Свистун

«Волинь»: Літовченко Приндета Сімінін Цюпа Рябов Сад Климець Конкольняк Курко Хагназарі Волошинович. Запасні: Неділько Ульянов Мартинюк Кизилатеш Сасовський Кожанов Кобзар. Тренер Руслан Мостовий





Головний арбітр: Копієвський Віктор (Кропивницький)

Арбітри: Жарий Володимир (Дніпропетровська обл.), Трехліб Ярослав (Дніпро)

4-й арбітр: Резніков Денис (Кам'янське)

Спостерігач арбітражу: Плужник Олег (Харків)





- Важкий матч. Ми знали, що він буде таким, чекали свого моменту. У нас були непогані контратаки, але не вистачало останнього пасу. Ми дочекалися свого моменту. Волинь награв на гол. Звичайно хотілося виграти і перемога була близько, але це футбол. Для нас кожне очко зараз на вагу золота! - поділився враженнями після гри один з кращих гравців матчу Євген Мурашов.





Післяматчеві коментарі тренерів













Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Металіст 1925" 22 13 5 4 35-21 44 2 "Інгулець" 22 13 5 4 37-18 44 3 "Агробізнес" 21 14 1 6 37-20 43 4 "Волинь" 22 12 6 4 41-30 42 5 "Минай" 22 12 5 5 36-24 41 6 "Рух" 20 12 4 4 31-14 40 7 "Оболонь Бровар" 21 11 5 5 29-23 38 8 "Авангард" 22 11 4 7 29-24 37 9 "Гірник-Спорт" 22 9 3 10 30-32 30 10 "Чорноморець" 21 8 4 9 27-30 28 11 "Миколаїв" 21 5 7 9 30-33 22 12 "Прикарпаття" 21 6 2 13 29-36 20 13 "Кремінь" 22 5 5 12 29-41 20 14 "Балкани" 22 4 5 13 16-36 17 15 "Металург" 21 3 2 16 17-39 11 16 "Черкащина" 22 1 3 18 17-49 6

Наступний матч «Кремінь» проведе на виїзді. 11 липня «Кремінь» зіграє з «Прикарпаттям».