Пропущений боді-панча дестабілізував кременчуцького боксера Сергія Радченка

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

У головному вечорі боксу Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейту (до 90,7 кг) колишній чемпіон Європи досвідчений поляк Матеуш Мастернак (41-5, 28 КО) впевнено перебоксував українця Сергія Радченка (7-6, 2 КО).









Бій пройшов всю дистанцію у 8 раундів, але конкурентно виглядав тільки в стартових раундах. Мастернак брав своє за рахунок швидкості, розбивав захист українця джебом, працював по поверхах. У 5 раунді після пропущеного боді-панча Радченко опинився на канвасі.









Кременчужанин відновився, зумів протриматися до фінального гонга, правда практично повністю при цьому перейшов в "режим виживання".

Вердикт суддів: 79-72 і двічі 80-71 на користь поляка.



Нагадаємо, що цей бій не буде включений в офіційну статистику боксерів, оскільки поляк претендує на поїздку в Токіо (Японія) на Олімпійські ігри-2021.





Після бою Сергій подякував усім за підтримку, особливо кременчужанам.



