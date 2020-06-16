Чуть больше 4000 грн: сварщик, вернувшийся из Польши, рассказал о своей зарплате на «Кредмаше»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 287 Коментарів: 8

Андрей Наумов — квалифицированный сварщик. Проработал 5 лет в Польше, имеет аттестационные сертификаты международного уровня (он предоставил их редакции). Во время карантина вернулся в Украину и устроился работать на «Кредмаш» (ранее завод назывался «Дормаш», работники так и называют его по старинке). Проработав месяц, уволился с завода. Говорит: практически потрудился в минус: получил на руки чуть более 4 тыс грн, чего не хватило, чтобы покормить семью. Пришлось проедать деньги, заработанные за границей.





Для сравнения: на небольшом польском заводе, работая сварщиком, кременчужанин зарабатывал 27 злотых в час (181 грн на наши деньги). То есть в месяц при 8-часовом рабочем дне — больше 1000 долларов (около 29 тыс грн).





Андрей прочитал в «Телеграфе» официальную информацию от руководства предприятия о том, что средняя зарплата на заводе составляет 15 тыс грн. И решил поделиться с нами своим реальным опытом. Далее — рассказ сварщика-кременчужанина.





«Отработал по 9 часов»

- Целый месяц (весь май) я отработал по 9 часов. Сказали - переработка, на 7 утра ходить а не на 8. Аванса у меня было 1485 гривен. Пришла зарплата - 2603 гривны. Это я электросварщик. Не прогуливал, каждый день был на работе трезвый и все обязательства я выполнял.





В двадцатых числах мая я подошел к мастеру и говорю: сколько я зарабатываю? Дайте реальную картину. Потому что руководство цеха приняло решение сделать эксперимент. И нас троих троих - меня, нового слесаря и старого слесаря - как будто в карты проиграли... Раньше это изделие варилось линией: когда надо, его сделают. Они решили поставить это на поток. Расценка, наверное, там Советского Союза еще. Я звонил, спрашивал, сколько мои коллеги зарплаты получили. Они еще по субботам выходили, и вышло у них в зарплату (без аванса — ред.) по 3 тысячи (за две субботы получили дополнительно по 500 гривен)... Я просто работал 5 лет за границей. Наконец-то вот дома, все ж говорят, что у нас все хорошо. Я приехал. Прислал фото оборудования польским коллегам, а они говорят, что это? Наверное, оно еще Гитлера помнит?





Андрей прислал фото старого, видавшего виды оборудования, на котором пришлось работать на «Кредмаше».





Два «козла» - это сборочный и сварочный стол





«Мне пришлось доказывать, что я здоровый»

- Когда я начал проходить медкомиссию, уже столкнулся с неприятностями. Мне пришлось доказывать, что я здоровый. Мне дали бумаги на осмотр: сказали - на выбор у тебя: либо ж/д поликлиника, либо 2-я поликлиника. В общем, я пошёл в ж/д, потому что за мост мне ехать как бы не с руки было. Меня сразу направили на анализы. Какие анализы будут, я не знал. Я пришёл в поликлинику - мне надо пройти осмотр. Они сказали платить 300 гривен вперед. Как оказалось, перед этим анализом крови из вены ничего есть нельзя. А я ж этого не знал! Мне уже отказывались подписывать бумаги - сказали, что у меня больная печень. Я поехал на Молодежный, в частную контору. Заплатил 270 гривен, оказалось - я полностью здоров. Меня подготовили к этому анализу, сказали, как себя вести.





Когда приходил в ж/д поликлинике осмотр, меня гоняли в 1-ю поликлинику два раза: то за прививками, то за какой-то бумажкой. Не представляю ситуацию, когда я, допустим, приезжаю в Польшу, прохожу осмотр, а мне говорят: привезите карточку с вашей поликлиники? Что, надо было возвращаться в Украину? Абсурд полнейший! Если работаете с предприятием, вы взялись делать профосмотр, делайте по результату того, что вы сейчас видите. Зачем вам моя карточка, чем я раньше болел? Это было в период карантина, и я на велосипеде проезжал с этой медкомиссией по 10 км в день.





«Аппарат воды газированной, как его вообще люди принимают (санстанция или кто там, я не знаю). Люди приходят туда воду пить, а выглядит он как армейский туалет», - возмущается Андрей условиями работы на «Кредмаше»

«Поеду в Польшу, меня там до пенсии работать ждут»

- Я рассчитывал хотя бы тысяч 5 в зарплату получить. Пришла зарплата - 2600. Это было у меня где-то 170 часов.





- Вы задавали вопрос руководству, почему такая неадекватная зарплата?

- Да. Ну, а что, вы не знаете, что обещают одно, а платят совсем другое? В отделе кадров я спрашивал, на какую сумму рассчитывать. Мне сказали - тысяч 12 будет в первый месяц. Это без премий, без ничего. А позже, говорит, может быть больше: есть и такие работники, которые по 25 тысяч получают. Но вот я пошел в цех и встретил коллег, с которыми в 2000-х годах работали на КрАЗе. И первое, что мне сказали: «Зачем ты сюда пришел? Тебя обманут». И премии ни за что могут лишить. Сказали, потолок - это тысяч 15. Это когда человек стоит на «прикормленном» месте. У них же там побригадно - туда влезть невозможно. Какие-то кланы… Но я то туда пришел не дружить, не крестить кого-то, а работать и обеспечить финансами свою семью. А получилось, что я целый месяц проработал в минус. Как-то так… А в газетах я вижу, как все прекрасно на заводе «Дормаш».





- Вы уволились, и каковы ваши дальнейшие планы?

- С 15 июня открывают границы. Поеду в Польшу, меня там до пенсии работать ждут. У меня немецкие аттестации, есть аттестация с института Патона. Меня, кстати, удивило: когда я это все показал, мне сказали - нам все равно, ты будешь сдавать экзамен. Если поляк приходит с немецкой аттестацией, его уже ни о чем не спрашивают: показывают рабочее место, и ты работаешь. Так и со мной было. У меня есть международная аттестация, она пройдет и в Австралии. Но почему на «Дормаше» не проходит? Я не знаю. Ну ладно, не знаете вы о немецкой аттестации, но так у меня же есть с института Патона. Мне неделя обучения стоила 7 тысяч гривен, плюс я платил за жилье. Для чего? Чтобы мне я пришел на суперзавод «Дормаш», и мне сказали, что я буду сдавать экзамены? Как на это реагировать?





Хотел бы еще добавить: аудит в Польше проводится максимум на два года. И при этом хотят видеть, в чем и как работают люди на рабочих местах. Я понимаю, что офис у «Дормаша» красивый, но наш завод не прошел бы ни один аудит от серьезного заказчика.





Когда увольнялся, я дискутировал с каким-то начальником на «Дормаше», в «Белом доме» (офисе — ред.): почему не введете почасовую оплату? Он говорит мне: так вы ж сядете и будете сидеть. А я ему отвечаю, что тем слесарям, с которыми я работал, приходилось тягать детали с других пролетов. Они там почему-то были разложены. И детали немаленькие. А так бы мы, конечно, сели и сидели, потому что не наша работа привезти нам детали. В цеху есть комплектовщик, есть стропальщик - нам должны эти детали привезти. И есть менеджер, который организовывает работу, а не кричит «давай-давай». Это что, работа его? Он должен организовать работу, а не орать бегать. Я 5 лет за границей, на меня там никто никогда не орал. Ну, на меня он и здесь не орал, я успевал свою работу делать, он орал на слесарей. Я не понял вообще, мы здесь в каком-то Советском Союзе живем, еще и отстаем от него.





А вот рабочее место Андрея в Польше. Вместо двух «козлов» в сварочном цеху — стол с отверстиями, чтобы вставлять в них струбцины и прижимать части свариваемых деталей.





«По нему нельзя судить об общей картине»

С согласия Андрея мы попросили прокомментировать ситуацию о его конкретном заработке руководство предприятия. Президент ЧАО «Кредмаш» Николай Данилейко утверждает, что этот случай нетипичный. И, оставшись на заводе, сварщик зарабатывал бы больше. По данным предприятия, Андрей работал меньше месяца (количество часов, которое он назвал и официальные данные не сходятся.)





- Он проработал у нас меньше месяца, из 160 часов — 135. Он попал под реорганизацию участка, и его предупреждали, что в этом месяце (даже если полный месяц) не будет хорошей зарплаты. Участок тот расформировывался, и ему предложили идти на укрупненный участок. И как сварщик он нас устраивал. Но он сказал, что не может и уезжает в Польшу — вот и все. Начислили ему 5172, на руки он получил 4 с лишним. По нему нельзя судить об общей картине. Участок укрупнили, оснастили, и он бы зарабатывал больше, - прокомментировал Николай Данилейко.







Руководитель «Кредмаша» проинформировал, что средняя зарплата на заводе составляет уже 15,5 тыс грн.





- Я вам официально заявляю, что средняя заработная плата на заводе уже не 15 000, а 15 500. Ситуация по каждому конкретному человеку разная. У нас есть люди, которые зарабатывают 40 тысяч: сварщики, мехобработчики, слесаря-сборщики.







Отметим, что руководство всегда называет начисленную зарплату, на руки (после вычета налогов) это минус 19,5%, то есть из средних 15000 грн получится 12075 грн.





P.S. Андрей утверждает, что о реорганизации участка и о такой низкой зарплате его не информировали.



