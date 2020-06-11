Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Кременчук

У Кременчуці деревопад: попадали і в нагірній частині, і в центрі

Вчора, 21:50 Переглядів: 2 143

Інформація про постраждалих не надходила

13 чевня, близько 21.00, у Кременчуці розігралась негода - піднявся сильний вітер, йшов дощ з грозою. Буря тривала менше, ніж півгодини, але за цей час встигла наробити немало лиха: впало кілька дерев у різних частинах міста і кашпо з квітами.


 

Біля зупинки Новоіванівка впали дві тополі. Як пишуть на h.kremenchug, двом перехожим дуже пощастило під них не потрапити.


 

Також дерево упало у дворі в центрі, на вул. 1905-го року.


 

На зупинці Центр з даху пекарні здуло кашпо з квітами. На щастя, під ними ніхто не стояв.


А на дамбі блискавка навіть влучила в дерево:


3
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: деревопад гроза
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх