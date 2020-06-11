У Кременчуці деревопад: попадали і в нагірній частині, і в центрі

Вчора, 21:50 Переглядів: 2 143

13 чевня, близько 21.00, у Кременчуці розігралась негода - піднявся сильний вітер, йшов дощ з грозою. Буря тривала менше, ніж півгодини, але за цей час встигла наробити немало лиха: впало кілька дерев у різних частинах міста і кашпо з квітами.





Біля зупинки Новоіванівка впали дві тополі. Як пишуть на h.kremenchug, двом перехожим дуже пощастило під них не потрапити.





Також дерево упало у дворі в центрі, на вул. 1905-го року.





На зупинці Центр з даху пекарні здуло кашпо з квітами. На щастя, під ними ніхто не стояв.





А на дамбі блискавка навіть влучила в дерево:



