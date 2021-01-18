«Для мене — це смерть школи»: в Україні зникне останній кінно-спортивний комунальний заклад

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Фото: Артем Коваленко

Завтра, 26 січня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати мають прийняти рішення щодо подальшої долі спортивних шкіл КДЮСШ №2 та кінно-спортивної школи «Фаворит». Згідно з проєктом рішення, школи мають об’єднати та присвоїти ім’я олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Цим рішенням не лише об’єднають школи, а й зникне з мапи України остання кінно-спортивна школа, яка є комунальним закладом.





До речі, в Україні 5 спортивних дитячих шкіл й лише у Кременчуці єдиний заклад, який повністю є комунальним й фінансується з міського бюджету.





Швидке об'єднання шкіл фактично є «поглинанням» КДЮСШ №2 «Фаворита». Юридичні оформлення, які звичайно затягнуть час, непокоять керівництво кінно-спортивної школи, адже вони не лише несуть кримінальну відповідальність за коней, а й не знають подальшу долю своїх малюків та вихованців.









Загнаних коней пристрілюють, чи не так?





Фінансування спорту за останні кілька років не лише скорочується, а й тягне за собою шлейф боргів з року в рік. Цього року фінансування кінно-спортивної школи, як і всіх інших, зазнало скорочень, незважаючи на збільшення комунальних послуг та збільшення заробітної плати (зростання мінімальної зарплати).





Зміна повноцінної кінно-спортивної школи на базу викликає занепокоєння. Адже якщо раніше за школу відповідав директор, який жив кіньми, то швидке об’єднання викликає багато питань. Звичайно, ніхто не говорить, що коней розстрілюватимуть у Кременчуці, але є велика ймовірність, що коні помиратимуть тихою смертю від голоду.





Чому рішення не приймалося напередодні формування бюджету Кременчука минулого року? Чому рішення приймається поспіхом й виноситься на позачергову сесію Кременчуцької міської ради? Чому статути та проєкт рішення публікують за три робочі дні до сесії? З якою метою об’єднують ці дві школи? Питань багато й жодної відповіді.





«ТелеграфЪ» намагався отримати коментар від керівника Управління молоді та спорту Олександра Мазура, але він та т.в.о. директора КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін відмовилися надавати коментар. Оскільки часу на відправлення та отримання запиту не залишилося, ми зв’язалися з профільним віцемером Русланом Проценком.





За словами Руслана Проценка, після об’єднання двох спортивних шкіл - це буде найбільша олімпійська школа в місті. Він запевнив, що скорочувати людей не будуть. Нових коней ставитимуть на баланс, адже у школі приріст, щодо старих коней – якщо кінь підлягає списанню, то його приберуть.





Також профільний віцемер зазначив, що Анна Забодіна має стати директором кінно-спортивної бази, яка буде входити у структуру КДЮСШ ім. В.Кисельова (зараз КДЮСШ №2). Ім’я нового директора реорганізованої школи поки не називають, воно вакантне.









Директорка кінно-спортивної школи «Фаворит» Анна Забодіна у телефонній розмові розповіла, що про реорганізацію дізналася зі ЗМІ.





- Не знаємо, яких змін очікувати, адже самі нещодавно про це дізналися. 15 січня дізналися з газет, що нас будуть об’єднувати. Хто буде директором невідомо. Як буде проходити процес об’єднання нам поки не зрозуміло, - зауважила директорка Анна Забодіна. – Я написала лист у Федерацію кінного спорту й попрохала залишити нашу школу єдиною структурною одиницею, адже специфіка нашої роботи така, що новий директор може й не знати, яка відповідальність йде за цих коней. Якщо ми отримали маленький бюджет, то відповідальність несу тільки я, а як буде там – невідомо. Чіткого розуміння що буде далі немає, тому виникає багато питань. Зверталися до Олександра Івановича Мазура, відповідь була, що йде реорганізація для оптимізації трати бюджетних коштів. Для мене - це смерть школи. Нас туди приєднають, поставлять тренувальним відділенням й через рік-два, є велика ймовірність, що закриють як неперспективних. Оскільки ми використовуємо багато коштів, хоча використовуємо не так багато, адже з усіх комунальних витрат у нас лише електроенергія.









За словами директорки, якщо минулого року на утримання «Фавориту» виділяли 483 000 гривень, то на цей передбачили лише – 453 000 грн. Крім того, що ця сума менше на 20 000 грн ніж минулорічна, також в неї входить погашення заборгованості за минулі роки.





- У нас досі не проплачені корми. У нас висить борг у 100 000 грн. У будь-який момент постачальник може відмовитися від поставки корму в борг. Крім того, якщо нас будуть об’єднувати, то необхідний час на оформлення документів та передачі майна. А корм цього року закупляють через тендер, оскільки вартість корму висока, а рівень порогу понизили. 99% що ми залишимося без корму на певний період. Місяць, два або три нам доведеться залишитися без їжі. Я не зможу цього зробити, нового директора не отримаємо ще юридично. Тому у травні-червні, коли відбудеться основна закупка кормів, особлива сіна, ми будемо сидіти без грошей, - розповіла директорка спортивної школи.





Якщо школа не встигне закупити корм - коні почнуть помирати з голоду. Зауважимо, що згідно зі ст 299 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. У разі, якщо через юридичні тонкощі школа через тендер не встигне закупити корм й коні залишаться без їжі, керівництво буде змушене відповідати перед судом. Тим паче за тваринами доглядають й неповнолітні, а це обтяжуючі обставини й карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.













5 років клопіткої праці та недоспаних ночей, щоб вивести коня на змагання





Після послаблення карантину ще влітку «ТелеграфЪ» завітав до кінно-спортивної школи «Фаворит». Тут живе й тренується 23 коня, також двоє малюків народилися на початку карантину, весною 2020 року.





У школі не лише готують юних спортсменів до змагань, а й допомагають діткам та військовим для проходження реабілітації - іпотерапія. Про сприятливий вплив верхової їзди на хворих і поранених свідчать ще записи у працях античних медиків і лікарів Середньовіччя.

Навчання у школі безкоштовне, тому більшість діток тут з неповноцінних сімей, що є не лише навчанням, а й реабілітацією для юних кременчужан. Діти навчаються тримати рівновагу, відчувати коня й навчаються піклуватися про найближчих (коней не лише вигулюють, а й купають, доглядають, вичищають).





Тренер «Фаворита» Володимир Забодін розповів, що на підготовку одного коня йде близько 5 років. 11 місяців кобила виношує маля, прийняття пологів, разом з лошам роблять перші кроки. До змагань коней допускають лише у віці від 4 років. У весь цей час подружжя Забодіних поруч з кіньми. Вони зранку до вечора піклуються про коней.









Одним з найважчих періодів був початок карантину навесні 2020 року. На їх плечі лягло піклування про всіх коней, яких треба навантажувати, купати, доглядати, й без підтримки дітей, яких не допускали до навчання, це було зробити втричі важче.

У школі розповіли, що попереджають кременчужан про те, що не треба пригощати коней, проте наші містяни завжди намагаються погодувати коней. Так після Великодня хтось пригостив коня паскою - Анна та Володимир кілька днів не відходили від вихованця, який лежав під крапельницею. Скакуна виходили, проте кременчужан закликають не годувати коней.





Зараз у школі є звичайні та спортивні коні. Школа власними силами поступово оновлює поголів'я. Якщо вирощувати по одному-двом жеребцям щороку, то школа повністю перекриє потреби молодими кіньми. У школі можуть вирощувати більше, проте, на жаль, немає умов для утримання. Цікаво, що одне лоша коштує близько 10-15 тисяч доларів. Покупка лошатка рівноцінна купівлі «кота в мішку», тому у Кременчуці вирощують своїх.









- Поголів'я збільшуємо. Є спортивні коні, а є звичайні. Ми спортивний заклад, тому кінь повинен бути певного рівня. Ось це Перфенон, йому 4 роки. Ми його ласкаво називаємо Паша. А це дівчатка, яких ласкаво називаємо Пера і Персік (Персіфона), - показує тренер Володимир. - Ці двоє лошат від породистих коней вестфальської породи, одна з них (мама лошеняти — ред.) приїхала з Німеччини, а Плієра — донька відомого Корнета Оболенського.





Два жеребця-виробника живуть у школі. Абай (17 років) української верхової породи, у 2013 році був чемпіоном України по конкуру, але через травму завершив зі спортивною кар'єрою. Ще є 26-річний Флюгер вестфальської німецької породи, він хоч і старенький за віком, але дуже дружелюбний й останні 5 малюків від нього. Лошенята також взяли характер батька й такі ж ласкаві до дітей й легко піддаються навчанню.





Проблеми з конюшнями, відсутність перевозок не стають на заваді й наші юні спортсмени беруть своє на змаганнях.









За рахунок чого ж живуть інші приватні школи?





У приватних школах навчання платне, й коливається від 250 до 600 грн, іноді суми називають й з 4 цифрами за одне навчання. Також клуби заробляють за рахунок здачі в оренду стойл (від 4 тисяч грн в місяць) та проведення змагань, адже учасники платять за оренду стійників, кімнат, харчування. Оскільки кременчуцька школа - комунальний заклад, то не може заробити ні на розведенні коней, ні на проведенні навчання, тим паче на проведенні змагань.





В місті кілька років назад планували побудувати іподром, навіть виділили на це землю, але навіть розроблення проєкту так і залишилося на папері без фінансування.









Які зміни вносять до нового статуту









Кінно-спортивна школа «Фаворит» змінює статут, який є першим кроком до реорганізації. Заклад не лише змінює назву, а й додається пункт про ліквідацію та реорганізацію. У цьому статуті взагалі зникає згадка про коней, навіть у назві. Взагалі статути спортивних шкіл Кременчука однотипні й зроблені під копірку в яких не згадується про те кого саме виховують у школі (крім МФК «Кремінь», там зазначено, що виховують футболістів). Наприклад у розділі про матеріально-технічну базу спортивна школа включає адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, споруди, тощо)… Ні у дзюдоїстів, ні у боксерів, ні у кінної школи басейну немає.







статут 2018 статут 2021 зміна назви комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит» комунальний заклад фізичної культури та спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області зміна статутної діяльності вул. Михайла Грушевського, 2 вул. Миколи Залудяка, 5,

Спортивна школа є юридичною особою, МАЄ самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку, кутовий штамп та бланк зі своїм найменуванням і символікою та діє на підставі Статуту. Спортивна школа є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, бланк зі своїм найменуванням і символікою, МОЖЕ МАТИ самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства та діє на підставі Статуту.





Додається пункт: «Ліквідація або реорганізація»





Припинення діяльності спортивної школи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація спортивної школи здійснюється за рішенням засновника (власника). У випадку реорганізації всі права та обов’язки спортивної школи переходять до правонаступників.





Ліквідація спортивної школи здійснюється ліквідаційною комісією, створеною засновником (власником), а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.





У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи зараховуються до доходу місцевого бюджету або передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності.





При реорганізації або ліквідації спортивної школи звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.





Спортивна школа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.





Хто реорганізовуватиме КДЮСШ №2





Шлях об’єднання КДЮСШ №2 та кінно-спортивної школи «Фаворит»:

Зміна найменування. Замість «Кременчуцька міська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит» - «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа»

Затвердити статут «Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи»

Директор Анна Забодіна має підписати новий статут та вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до чинного законодавства

Реорганізувати КДЮСШ №2 шляхом приєднання до Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи (стара назва Кременчуцька міська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит»)

Утворена комісія з реорганізації КДЮСШ №2 має провести інвентаризацію та передачу документів, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна, що належить та перебуває у віданні комунального закладу

Виконком має затвердити акти приймання-передачі документів

Після того як статут кінно-спортивної школи втратить чинність Управління молоді та спорту Кременчука має розпочати процедуру присвоєння спортивній школі ім’я олімпійського чемпіона





До складу комісії, яка займеться реорганізацією КДЮСШ №2, входять:

Шаляпін Станіслав Володимирович - тимчасово виконуючий обов’язки директора Комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» (голова комісії)

Котелевська Валентина Іванівна - головний бухгалтер КДЮСШ №2 (заступник голови комісії)

Члени комісії: