Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За сутки в Полтавской области не выявили ни одного нового случая COVID-19

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 121

 

В Украине таких ещё четыре области

За прошедшие сутки в Полтавской области не зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил губернатор Полтавщины Олег Синегубов.


Всего же по состоянию на 27 мая в Полтавской области 267 человек заболели COVID-19. Из них 243 выздоровели. 13 умерли.


 

Наибольшее количество заболевших в Кременчуге – 107. В Полтаве таких 40.


По результатам на 27 мая Полтавская область попала в группу пяти областей Украины, в которых за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19.


По данным МОЗ, это:

  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Николавевская;
  • Херсонская;
  • Донецкая области.

В целом же среди этих пяти областей больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Николаевской (281) и Полтавской (267).

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 все выздоровели летальные случаи статистика Полтавская область Кременчуг

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