У Кременчуці на COVID-19 найбільше хворіють люди віком 30-49 років

У Кременчуці на коронавірусну хворобу найбільше хворіли люди віком 30-49 років, таких випадків нараховується 36 серед кременчужан. 22 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації навели статистику щодо того, як COVID-19 протікає у нашому місті.
Серед усіх інфікованих коронавірусом, на стаціонарі лікувалося 33 хворих (це третина від зареєстрованих випадків), а дві третини (що складає 71 людина) не потребували ушпиталення, а могли лікуватися вдома, бо у них прояви хвороби були не тяжкими для організму.
У Кременчуці частіше коронавірусною інфекцією заражалися жінки – 63,5% від загальної кількості.
У 50% хворих на коронавірус перебіг захворювання ускладнювався пневмонією, у 31% людей – ГРВІ, і лише у 18% хвороба протікала безсимптомно.
Станом на 22 травня з COVID-19 10 кременчужан лікують на стаціонарі (7 у лікарнях Кременчука, двох – у Києві, одного – у Полтаві), а чотирьох – амбулаторно.
В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 18 пацієнтів: один з – ГРВІ, 17 – з пневмонією, одна пацієнтка у вкрай тяжкому стані.
У дитячій лікарні діток з пневмонією вже виписали, проте за добу надійшло двоє дітей з ГРВІ, їм виставлена підозра на коронавірус, а матеріали направили на дослідження у Полтаву.
За попередню добу:
З початку карантину на самоізоляції у нашому місті знаходилося 846 кременчужан. Станом на 22 травня їх залишилося 81 особа, троє – у водолікарні. За добу двоє прибуло на самоізоляцію, ці люди повернулися з Франції та Литви.