Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.05.2020 10:50
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на COVID-19 найбільше хворіють люди віком 30-49 років

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 363

 

63,5% від загальної кількості хворих у нашому місті – жінки

У Кременчуці на коронавірусну хворобу найбільше хворіли люди віком 30-49 років, таких випадків нараховується 36 серед кременчужан. 22 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації навели статистику щодо того, як COVID-19 протікає у нашому місті.


Серед усіх інфікованих коронавірусом, на стаціонарі лікувалося 33 хворих (це третина від зареєстрованих випадків), а дві третини (що складає 71 людина) не потребували ушпиталення, а могли лікуватися вдома, бо у них прояви хвороби були не тяжкими для організму.


У Кременчуці частіше коронавірусною інфекцією заражалися жінки – 63,5% від загальної кількості.

 

У 50% хворих на коронавірус перебіг захворювання ускладнювався пневмонією, у 31% людей – ГРВІ, і лише у 18% хвороба протікала безсимптомно.


Станом на 22 травня з COVID-19 10 кременчужан лікують на стаціонарі (7 у лікарнях Кременчука, двох – у Києві, одного – у Полтаві), а чотирьох – амбулаторно.


В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 18 пацієнтів: один з – ГРВІ, 17 – з пневмонією, одна пацієнтка у вкрай тяжкому стані.

 

У дитячій лікарні діток з пневмонією вже виписали, проте за добу надійшло двоє дітей з ГРВІ, їм виставлена підозра на коронавірус, а матеріали направили на дослідження у Полтаву.


За попередню добу:

  • до лікарів з симптомами ГРВІ звернулося 5 дорослих та 3 дітей;
  • виявили пневмонію на амбулаторному прийомі і відправили аналізи на ПЛР-дослідження у лабораторію;
  • зробили 8 швидкотестів, два із них виявилися позитивними, шість – негативними (всього з початку карантину використали 465 експрес-тестів);
  • на ПЛР-діагностику у Полтавську лабораторію направили 16 аналізів, у роботі залишилися 29 зразків.

З початку карантину на самоізоляції у нашому місті знаходилося 846 кременчужан. Станом на 22 травня їх залишилося 81 особа, троє – у водолікарні. За добу двоє прибуло на самоізоляцію, ці люди повернулися з Франції та Литви.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: topspb.tv
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика пневмония ОРВИ самоизоляция ПЦР тестирование экспресс-тесты пациенты больницы

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