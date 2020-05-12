Мінінфраструктури розробило план відновлення пасажирського сполучення

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 0

Відновлення регулярних пасажирських перевезень буде проходити в три етапи

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення в три етапи. Про це пише УНІАН із посиланням на джерело в міністерстві.





Із 22 травня ймовірно почнеться перший етап, який передбачає запуск міських автомобільних перевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).









Другий етап може початися з 29 травня, і він передбачає запуск внутрішньообласних перевезень, внутрішнього авіасполучення, а також вихід до 50% приміських поїздів і 42 пар поїздів далекого прямування категорії «Інтерсіті+», «Нічний експрес». Зокрема: в західному напрямку - 11 пар поїздів, у південному - 10, у дніпровському - 6, у східному - 12, в азовському - 3.





Також другий етап передбачає запуск із 9 червня міжобласних і міжнародних автомобільних перевезень, зокрема, маршрутних таксі. З 12 червня планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також усіх пасажирських поїздів згідно з графіком.





Третій етап планується після завершення карантину і передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів. А також запуск міжнародного авіасполучення до країн, що зняли обмеження в аеропортах для прийому/відправки міжнародних рейсів.





При цьому джерело в Мінінфраструктури зазначає, що цей план ще не затверджено Кабінетом міністрів і він може змінитися.