Мер Кременчука Малецький заявив, що буде закривати ЦРЛ з правоохоронцями

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 373 Коментарів: 1

Також він пригрозив, що покличе туди кілька центральних телеканалів, щоб уся Україна побачила, що там робиться

Учора, 5 травня, на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомили про рішення комісії з обласного Департаменту охорони здоров'я щодо закриття Центральної районної лікарні. Перш за все, слід припинити роботу поліклінічного підрозділу (це консультативно-діагностичний центр, де 95% складає плановий прийом), подібне зробили і у міських лікарнях Кременчука. Проте, як повідомили на засіданні сьогодні, 6 травня, у ЦРЛ продовжується поліклінічний прийом, лікарі виходять на роботу та приймають пацієнтів.





За рекомендаціями Департаменту охорони здоров'я, мало залишитися працювати лише опікове відділення, бо воно має статус обласного, приймає людей з усієї Полтавщини та знаходиться в окремому приміщенні. За словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, Кременчук навіть пропонував за одну-дві доби перенести опікове відділення до ЛІЛ «Кременчуцька» і тимчасово перевести до хірургічного відділення фахівців з ЦРЛ. Але все ж вирішили це відділення залишити, проте всі інші приміщення мають закрити на карантин та дезінфекцію, а працівників - відправити на простій з оплатою 2/3, щоб вони 14 днів побули на самоізоляції.





Як сказав міський голова Віталій Малецький, у адміністрації ЦРЛ позиція така, «що має працювати все, що може працювати»:





- Або це цілеспрямований акт поширення хвороби, або нерозуміння адміністрацією і персоналом лікарні, що не можна так робити. Лікарня буде продовжувати виконувати функцію джерела поширення коронавірусної хвороби в місті Кременчуці, зважаючи на позицію депутатів деяких району, керівника центральної районної лікарні. Від них зараз залежить, чи буде збільшуватися кількість хворих і в Кременчуцькому районі, і в місті Кременчуці. Завдяки їхній «наполегливості» ми вже маємо найбільший показник по області, але вони вирішили, мабуть, не зупинятися на досягнутому.





Віцемер Ольга Усанова отримала інформацію від директора Департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, що на засіданні обласного штабу ухвалене рішення щодо припинення роботи ЦРЛ, сьогодні, 6 травня, відповідні документи повинні надійти у паперовому вигляді.





Якщо після цього ситуація не зміниться, мер Кременчука пригрозив, що буде звертатися до правоохоронних органів, щоб вони розбиралися, або покличе кілька центральних телеканалів, «щоб показали як воно є і до чого це призводить».