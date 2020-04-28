Довічно дискваліфікували ексфутболіста «Гірник-Спорт» за договірні матчі

Контрольноо-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи «Про заяву Комітету з етики та чесної гриУАФФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК «Суми»
Сьогодні, 28 квітня, КДК УАФ у справі договірних матчів футбольного клубу «Суми» опублікувала рішення на сайті Української асоціації футболу. Згідно з офіційним рішенням про порушення кодексу етики і чесної гри «Сумами», комітет застосував до фігурантів справи такі санкції:
Зазначимо, що вересні 2016 року Сергій Гаращенков був офіційно дозаявлений до складу горішньоплавнівського «Гірник-Спорту», але вже наприкінці листопада того ж року залишив команду через підозру у причетності до скандалу з «фіксованим результатом» матчу проти «Іллічівця» (зараз «Маріуполь»). А вже у вересні 2018 року Сергій Гаращенков став гравцем «Сум».