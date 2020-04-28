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Довічно дискваліфікували ексфутболіста «Гірник-Спорт» за договірні матчі

Сегодня, 07:44 Просмотров: 589

  

Контрольноо-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи «Про заяву Комітету з етики та чесної гриУАФФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК «Суми»

Сьогодні, 28 квітня, КДК УАФ у справі договірних матчів футбольного клубу «Суми» опублікувала рішення на сайті Української асоціації футболу. Згідно з офіційним рішенням про порушення кодексу етики і чесної гри «Сумами», комітет застосував до фігурантів справи такі санкції:

  • «Суми» виключені зі складу учасників змагань ПФЛ і позбавлені статусу професійного клубу;
  • Президент клубу Ростислав Козар, помічник головного тренера Олександр Мартюк і футболісти Єгор Луговий, Олег Давидов, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков довічно усунені від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.
  • Ще 8 гравців (Кохій, Козлов, Штанько, Багачов, Циколія, В. Шарай, Рафальський і Вечурко) відсторонені від футболу на 3 роки умовно з випробувальним терміном на два роки.

Зазначимо, що вересні 2016 року Сергій Гаращенков був офіційно дозаявлений до складу горішньоплавнівського «Гірник-Спорту», але вже наприкінці листопада того ж року залишив команду через підозру у причетності до скандалу з «фіксованим результатом» матчу проти «Іллічівця» (зараз «Маріуполь»). А вже у вересні 2018 року Сергій Гаращенков став гравцем «Сум».


Під час перевірки на поліграфі гравців «Гірник-Спорту» стояв стійкий запах валеріани
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Гірник-Спорт договірний матч

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