Довічно дискваліфікували ексфутболіста «Гірник-Спорт» за договірні матчі

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Контрольноо-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи «Про заяву Комітету з етики та чесної гриУАФФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК «Суми»

Сьогодні, 28 квітня, КДК УАФ у справі договірних матчів футбольного клубу «Суми» опублікувала рішення на сайті Української асоціації футболу. Згідно з офіційним рішенням про порушення кодексу етики і чесної гри «Сумами», комітет застосував до фігурантів справи такі санкції:

«Суми» виключені зі складу учасників змагань ПФЛ і позбавлені статусу професійного клубу;

Президент клубу Ростислав Козар, помічник головного тренера Олександр Мартюк і футболісти Єгор Луговий, Олег Давидов, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков довічно усунені від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

Ще 8 гравців (Кохій, Козлов, Штанько, Багачов, Циколія, В. Шарай, Рафальський і Вечурко) відсторонені від футболу на 3 роки умовно з випробувальним терміном на два роки.

Зазначимо, що вересні 2016 року Сергій Гаращенков був офіційно дозаявлений до складу горішньоплавнівського «Гірник-Спорту», але вже наприкінці листопада того ж року залишив команду через підозру у причетності до скандалу з «фіксованим результатом» матчу проти «Іллічівця» (зараз «Маріуполь»). А вже у вересні 2018 року Сергій Гаращенков став гравцем «Сум».



