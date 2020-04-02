У Кременчуці з'явиться ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського

Сегодня, 10:47 Просмотров: 1

Там мешкали дві жінки, у яких сьогодні підтвердився діагноз «COVID-19»

У Кременчуці з'явиться ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського. Там мешкали жінки, у яких сьогодні виявили коронавірусну інфекцію після того, як вони контактували з родичами, що повернулися з Угорщини.



Як повідомили на засіданні оперативного штабу у мерії, у цих родичів є офіційна інформована згода, що вони будуть знаходитися на самоізоляції, яку вони підписали. Від обсервації у лікарні відновного лікування вони відмовилися, але знаходитимуться на самоізоляції у власному приватному будинку.



Виїзна бригада взяла у них біологічний аналіз на ПЛР-дослідження.



Також лікарі проводять епідрозслідування та встановлюють коло контактних осіб, які спілкувалися з даною родиною.



