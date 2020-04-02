Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна804
Кременчук4
Хворі:
Україна771
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна13
Кременчук0
Померло:
Україна20
Кременчук0
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці з'явиться ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського

Сегодня, 10:47 Просмотров: 1

Там мешкали дві жінки, у яких сьогодні підтвердився діагноз «COVID-19»

У Кременчуці з'явиться ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського. Там мешкали жінки, у яких сьогодні виявили коронавірусну інфекцію після того, як вони контактували з родичами, що повернулися з Угорщини.


Як повідомили на засіданні оперативного штабу у мерії, у цих родичів є офіційна інформована згода, що вони будуть знаходитися на самоізоляції, яку вони підписали. Від обсервації у лікарні відновного лікування вони відмовилися, але знаходитимуться на самоізоляції у власному приватному будинку.


Виїзна бригада взяла у них біологічний аналіз на ПЛР-дослідження.


Також лікарі проводять епідрозслідування та встановлюють коло контактних осіб, які спілкувалися з даною родиною.


На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців ввели жорсткі карантинні обмеження

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантинна зона
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх