Одна з жінок, яку вночі на «швидкій» привезли з підозрою на COVID-19, знаходиться на кисневій терапії

Сегодня, 15:17 Просмотров: 2 932

Під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу стало відомо про те, що сьогодні вночі на «швидкій» до інфекційного відділення привезли двох пацієнток з підозрою на коронавірус. Докладніше про це можна прочитати у цьому матеріалі.





Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа, одна з ушпиталених жінок перебуває на вентиляції легень через кисневий концентратор, стан її здоров'я - середньої тяжкості. Інша знаходиться у задовільному стані, за нею наглядають лікарі. Цим двом пацієнткам зробили експрес-тести на коронавірус, результат - негативний. Але для остаточного встановлення діагнозу аналізи направили до референс-лабораторії Києва.









Щодо рівня захворюваності у місті, всього у медзакладах наразі перебуває на лікуванні 63 пацієнти з пневмонією, двоє з них у тяжкому стані. За добу до лікарів звернулося 24 людини (11 дорослих та 13 дітей) з діагнозом ГРВІ.





Максим Середа зазначив, що в інфекційному відділенні вчора і сьогодні знаходився завідувач відділення, який постійно веде медичне спостереження за пацієнтами. Крім того, там почергово за графіком та цілодобово працюватимуть лікарі-анестезіологи.





Також він додав, що 28 березня Міністерство охорони здоров'я видало наказ №722, у якому роз'яснюються усі моменти, на які мають звертати увагу сімейні лікарі, що працюють з пацієнтами на самоізоляції, та взагалі медичні працівники, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.