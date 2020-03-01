Скандальное 8-мартовское видео в мэрии Кременчуга: что это было

Сегодня, 16:03 Просмотров: 548 Комментариев: 2

В созданной информационной «ауре» к видео с бодибилдером, многие успели усмотреть «разврат и порнографию», но там было только то, что вы видели

Вчера в кременчугском сегменте соцсети Фейсбук случился скандал. Пользователь Олег Быков поделился видео с канала «Kyiv City», на котором молодой человек спортивного телосложения играет мускулами перед работниками мэрии Кременчуга.









Своё сообщение Олег подписал следующими словами:

«Я думал, что только в Херсонской ОГА блеснули творческими способностями на 8 марта, но нет, в кременчугской мэрии тоже постарались! Оказывается, мэр города не просто «управленец от бога», но и арт-директор! Так может пора в исполкоме Кременчуга ночной клуб, стрип бар открывать? А если серьёзно, то это дно».

С аналогичным посылом видео разошлось по соцсетям и в СМИ с заголовками вроде «Стриптиз в подарок от мэра Кременчуга на 8 Марта».

Отсылка к Херсонской ОГА – это недавний скандал, который закончился увольнением трёх чиновников, ответственных за организацию празднования 8 марта в этом году. В соцсети попало видео танцев двух девушек (подтанцовка группы «СТЕП»), которые оскорбили чувства «пуританской» части Украины. Разгорелся скандал и «виновных» (двух замов председателя ОГА) уволили, чтобы как-то сгладить ситуацию.









Кременчугское видео, которое должно было вызвать скандал снято на праздновании 8 марта, но в 2019 году. На нём, в первых рядах, можно заметить мэра Виталия Малецкого.

Мы пообщались с непосредственным героем видеоролика. Бодибилдера узнали местные коллеги (он известен – занимает должность в Национальной федерации бодибилдинга Украины) и мы связались с ним, чтобы поинтересоваться его реакцией на внезапную популярность. Спортсмен попросил, чтобы мы не называли его имени и рассказал, что уж никак не ожидал такой реакции.

– Я тогда занимался в местном центре культуры и мы, вместе с другими коллективами готовили поздравление к 8 марта. Моё выступление заняло минуту в общей трёхчасовой программе. Я показывал произвольную программу, как и на соревнованиях. Ничего не добавлял. Специально выбрали максимально закрытую одежду, чтобы не возникало вопросов, – рассказал бодибилдер. – Очень странно, что СМИ вкидывают такую информацию и не проверяют.