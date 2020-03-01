Скандальное 8-мартовское видео в мэрии Кременчуга: что это было

В созданной информационной «ауре» к видео с бодибилдером, многие успели усмотреть «разврат и порнографию», но там было только то, что вы видели
Вчера в кременчугском сегменте соцсети Фейсбук случился скандал. Пользователь Олег Быков поделился видео с канала «Kyiv City», на котором молодой человек спортивного телосложения играет мускулами перед работниками мэрии Кременчуга.
Своё сообщение Олег подписал следующими словами:
С аналогичным посылом видео разошлось по соцсетям и в СМИ с заголовками вроде «Стриптиз в подарок от мэра Кременчуга на 8 Марта».
Отсылка к Херсонской ОГА – это недавний скандал, который закончился увольнением трёх чиновников, ответственных за организацию празднования 8 марта в этом году. В соцсети попало видео танцев двух девушек (подтанцовка группы «СТЕП»), которые оскорбили чувства «пуританской» части Украины. Разгорелся скандал и «виновных» (двух замов председателя ОГА) уволили, чтобы как-то сгладить ситуацию.
Кременчугское видео, которое должно было вызвать скандал снято на праздновании 8 марта, но в 2019 году. На нём, в первых рядах, можно заметить мэра Виталия Малецкого.
Мы пообщались с непосредственным героем видеоролика. Бодибилдера узнали местные коллеги (он известен – занимает должность в Национальной федерации бодибилдинга Украины) и мы связались с ним, чтобы поинтересоваться его реакцией на внезапную популярность. Спортсмен попросил, чтобы мы не называли его имени и рассказал, что уж никак не ожидал такой реакции.