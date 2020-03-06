Кременчуг, Политика, Строительство нового моста в Кременчуге

В мэрии заявляют, что Зеленский поддерживает строительство нового моста в Кременчуге

Сегодня, 13:04 Просмотров: 363 Комментариев: 3

 

Президент и городской голова Кременчуга поговорили о мосте

В мэрии Кременчуга заявляют о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает строительство нового моста именно в Кременчуге». С такой формулировкой вышло сообщение пресс-службы мэрии 6 марта, в день визита президента в наш город.

 

Пресс-служба сообщает, что городской голова Виталий Малецкий обговорил с Владимиром Зеленским проблему мостового перехода через Днепр. Зеленский согласился, что «новый мост крайне необходим Кременчугу» и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию «способствовать решению этого вопроса», начать подготовительную работу и обеспечить государственные гарантии финансирования строительства.


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», Полтавская облгосадминистрация при губернаторе Валерии Головко начала переговоры с китайской корпорацией China road and bridge corporation (CRBC) о строительстве нового моста через Днепр между Чикаловкой и Редутами, ближе к Горишним Плавням. Новый губернатор Олег Синегубов заявлял, что работа с китайскими партнёрами продолжается.


Зеленский в Кременчуге:

0
Автор: solod
Теги: Владимир Зеленский Виталий Малецкий мост Горишние Плавни

Комментарии: 3

1 034
hunter:
Сегодня, 13:13

laughingБудет с визитом в Горишних Плавнях ,будет поддерживать новый мост у них.


+3
27
cenzor:
Сегодня, 13:23

Ну теперь все нормально, а я думал за мост не вспомнили, ан нет, очередное обещалово по КрАЗ у и мосту, очередного балабола


+1
194
Чopний Kiт:
Сегодня, 13:30

Цитата: Пресс-служба мэрии
В мэрии Кременчуга заявляют о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает строительство нового моста именно в Кременчуге»

 

А ВАЗ в курсе этого?


-1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх