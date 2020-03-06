В мэрии заявляют, что Зеленский поддерживает строительство нового моста в Кременчуге

Сегодня, 13:04 Просмотров: 363 Комментариев: 3

В мэрии Кременчуга заявляют о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает строительство нового моста именно в Кременчуге». С такой формулировкой вышло сообщение пресс-службы мэрии 6 марта, в день визита президента в наш город.

Пресс-служба сообщает, что городской голова Виталий Малецкий обговорил с Владимиром Зеленским проблему мостового перехода через Днепр. Зеленский согласился, что «новый мост крайне необходим Кременчугу» и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию «способствовать решению этого вопроса», начать подготовительную работу и обеспечить государственные гарантии финансирования строительства.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», Полтавская облгосадминистрация при губернаторе Валерии Головко начала переговоры с китайской корпорацией China road and bridge corporation (CRBC) о строительстве нового моста через Днепр между Чикаловкой и Редутами, ближе к Горишним Плавням. Новый губернатор Олег Синегубов заявлял, что работа с китайскими партнёрами продолжается.





Зеленский в Кременчуге: