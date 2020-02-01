Віктора Вихриста, який був запасним варіантом на Олімпіаду, позбавлять стипендії та квартири

Сегодня, 14:01 Просмотров: 894

Навколо кременчуцького боксера Віктора Вихриста розгорівся скандал. Рішення Віктора Вихриста перейти у професіонали стало несподіваним як для кременчужан, так і боксерської спільноти. Більшість вважали, що Віктор Вихрист є першим номером серед суперважковаговиків, проте це не так - Віктор був запасним варіантом на Олімпійські ігри.





Першим дзвінком став програш Віктора в чемпіонаті України, коли Вихрист у фіналі поступився одеситу Цотне Рогава. До речі, Цотне Рогава був одним зі спортсменів, який їздив до Росії на чемпіонат світу. Адже у Федерації боксу України вирішили відмовитися відправляти перші та другі номери збірної до Росії, серед яких був кременчужанин Віктор Вихрист та полтавець Олександр Хижняк.









Після поразки Віктора Вихриста у фіналі на чемпіонаті України пішли чутки, що Віктор залишиться без олімпійської ліцензії, про яку він так довго мріяв, а першим номером стає саме одесит.









28 січня на сайті німецької промоутерської компанії ЕС Boxing Promotion з'являється інформація, що Віктор Вихрист підписав контракт й переходить у професіонали. Кременчуцький боксер вже післязавтра, 8 лютого, дебютує на проофіринзі проти досвідченого білоруса. В той же час, Федерація боксу України на офіційному сайті зазначила, що нічого не знала про перехід Віктора у професіонали й покарала тренера дискваліфікацією на три роки.









- Ми також переконані в тому, що даний інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників Національної збірної України у ваговій категорії +91 кг взяти участь у найближчій Олімпіаді. Це означає, що в разі форсмажорних обставин або травми чемпіона України 2019 одесита Цотне Рогава, наша команда фактично не матиме гідної та рівноцінної заміни, - йдеться у повідомленні ФБУ.





Віктор Вихрист підтвердив «Телеграфу», що не був першим номером у збірній, а лише запасним варіантом у разі форсмажору.





Швидке рішення Федерації боксу України про покарання тренера потягнуло за собою швидке прийняття рішень у Кременчуці. За інформацією «Телеграфа», Управління молоді та спорту на сесію Кременчуцької міської ради готує рішення про позбавлення Віктора Вихриста стипендії Кременчуцької міського ради, яку він отримує як провідний спортсмен, адже вона розрахована на підтримку спортсменів-любителів.









Згідно з проєктом рішення до чергової сесії Кременчуцької міської ради, замість Віктора Вихриста пропонують надати стипендію аж трьом спортсменам. Документи з доповненнями опублікували на сайті мерії близько 8.00 31 січня. Тобто в Управлінні молоді та спорту Кременчука оперативно за два дні знайшли заміну Віктору Вихристу й щомісячні виплати у розмірі 6 000 грн розділили між трьома спортсменами.





- Враховуючи клопотання установ, закладів і організацій фізичної культури та спорту міста Кременчука, додатково вносяться до списку спортсменів стипендіатів Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік три спортсмени: Артищенко Руслан Володимирович (бокс); Семенцов Ілля Денисович (греко-римська боротьба); Щава Кирил Сергійович (велосипедний спорт) із розрахунку (11 місяців х 2 000 грн. х 3 особи = 66 000 грн.), - йдеться у пояснювальній записці.





Також після повернення Вихриста до Кременчука буде проведена розмова, щодо позбавлення його службової квартири, бо спортсмен не виконав ряд умов. Нагадаємо, що Віктору Вихристу виділили службову квартиру за умови 10 років тренування дітей у СДЮШОР та представлення Кременчука на змаганнях українського та міжнародного рівнів.