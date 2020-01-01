«Злочин особливо тяжкий» - начальник поліції Кременчука про справу щодо святкування Дня міста

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 602

Справа про витрати до Дня міста у 2017 році розслідується два роки, але закрита не буде, запевнив Сергій Терела, начальник поліції Кременчука

Другий рік поспіль поліція розслідує кримінальну справу щодо розтрати бюджетних коштів при організації святкування Дня міста у 2017 році. Про це нагадала Лариса Гориславець, координаторка антикорупційних проєктів ГО «Європейський клуб», за заявою якого була відкрита ця справа, на пресконференції Сергія Терели, начальника кременчуцької поліції. Її цікавило: чому справа затягується?









Сергій Терела повідомив, що дане кримінальне провадження було до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2018 року за статтею 191, ч.5 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у даному випадку – в особливо великих розмірах).





- Це злочин особливо тяжкий, - сказав про кваліфікацію справи керівник поліції.





Він пояснив, чому розслідування триває вже два роки і запевнив, що справа закрита не буде.





- Проведено великий обсяг роботи. Чому така затримка? Допитано більше 50 осіб у даному кримінальному провадженні, проведені слідчі дії, виїмки документації, експеризи. На жаль, поки що не всі експертизи прийшли нам в даному кримінальному провадженні, - розповів Сергій Терела.





Він сказав, що справа на контролі у Кременчуцької місцевої прокуратури, і слідчого нещодавно заслуховував процесуальний прокурор.





- Це непростий злочин, він потребує доказування експертизами, показами. У мене є довідка по даному кримінальному провадженню, і воно закрите не буде, - підкреслив начальник поліції.





Як усе було

Нагадаємо, представники ГО «Європейський клуб» 26 грудня подали в поліцію заяву, в якій вказали на ознаки злочину - розтрати бюджетних коштів при організації святкування Дня міста у 2017 році. Зокрема, активісти вказали на поділ предмету закупівлі: гроші на концерти в сумі 591 тис грн розділили на три парки, щоб не проводити тендер. До того ж, посадові особи підписували акти виконаних робіт та перераховували гроші задовго до свята. Проте поліція спочатку не внесла дані в ЄРДР – ГО «Європейський клуб» домоглося цього через суд.