Кременчуг

Куди подівся кременчуцький Ленін? Він «живий», просто переїхав

Сегодня, 13:39 Просмотров: 1 165 Комментариев: 6

 

Леніна перевезли на нову територію КП «Благоустрій Кременчука»

Нещодавно до редакції «Телеграфа» звернувся читач. Він написав, що мешкає поряд з комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука», де тривалий час зберігався демонтований пам'ятник Леніну. Та наразі він кудись зник.


«Ви не в курсі, куди подівся Ленін з «Благоустрою Кременчука? Раніше він лежав у мене прямо під вікном на вулиці Небесної Сотні, 51. Мене не було пару місяців, днями приїхав, дивлюся його немає», - непокоїться наш дописувач.


Ми зв'язалися з керівником КП «Благоустрій Кременчука» Віктором Василенком і з'ясували, що Ленін «живий» - просто переїхав у інше місце. Точніше, його перевезли. Як пояснив Віктор Василенко, КП «Благоустрій Кременчука» отримало частину території, що раніше перебувала в іншого комунального підприємства — КАТП 1628 (на вулиці Горького, сама ж територія — у глибині двору, ближче до артскладів).


 


Директор КП «Благоустрій Кременчука» люб'язно показав нам пам'ятник. Тепер вождь спочиває в іншому місці — і його бачать з інших вікон, з будинків приватного сектору. Голуби, які полюбляли пам'ятник раніше, знайшли його й там...

 

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Благоустрій Кременчука пам'ятник Леніну Ленін

Комментарии: 6

1 133
inattentive:
Сегодня, 13:45

Вот не пойму , зачем хранят ? Или , вдруг "шапку менять" прийдётся ?


+22
980
route 66:
Сегодня, 13:53

Та разбить его, утилизировать и забыть. Или забить


+9
910
стабільний пкращувач:
Сегодня, 13:56

Цитата: route 66

Та разбить его, утилизировать и забыть. Или забить

нерационально. Продать комунистам в рашку.


+5
483
romix:
Сегодня, 14:00

Два ульянова в городе - много!


+17
339
evgeniys:
Сегодня, 14:46

Цитата: romix

Два ульянова в городе - много!

Тогда одного подарить другому, два в одном :)


+2
483
romix:
Сегодня, 15:04

Цитата: evgeniys

Цитата: romix

Два ульянова в городе - много!

Тогда одного подарить другому, два в одном :)

А я бы одного закопал, а второго в ссылку


0
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