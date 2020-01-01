Куди подівся кременчуцький Ленін? Він «живий», просто переїхав

Сегодня, 13:39 Просмотров: 1 165 Комментариев: 6

Нещодавно до редакції «Телеграфа» звернувся читач. Він написав, що мешкає поряд з комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука», де тривалий час зберігався демонтований пам'ятник Леніну. Та наразі він кудись зник.





«Ви не в курсі, куди подівся Ленін з «Благоустрою Кременчука? Раніше він лежав у мене прямо під вікном на вулиці Небесної Сотні, 51. Мене не було пару місяців, днями приїхав, дивлюся його немає», - непокоїться наш дописувач.





Ми зв'язалися з керівником КП «Благоустрій Кременчука» Віктором Василенком і з'ясували, що Ленін «живий» - просто переїхав у інше місце. Точніше, його перевезли. Як пояснив Віктор Василенко, КП «Благоустрій Кременчука» отримало частину території, що раніше перебувала в іншого комунального підприємства — КАТП 1628 (на вулиці Горького, сама ж територія — у глибині двору, ближче до артскладів).











Директор КП «Благоустрій Кременчука» люб'язно показав нам пам'ятник. Тепер вождь спочиває в іншому місці — і його бачать з інших вікон, з будинків приватного сектору. Голуби, які полюбляли пам'ятник раніше, знайшли його й там...





