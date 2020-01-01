Газета для мера Кременчука за 9,3 млн грн: яку фірму неправомірно визнали переможцем тендеру

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«Кременчуцька міська телерадіокомпанія» повідомила про намір укласти угоду на друк газети з ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст», попри те, що подані документи не відповідають тендерній документації

На тендер прийшло двоє учасників





Комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» провело тендер на послугу з друку та розповсюдження у 2020 році газети «Кременчуцькі новини» за кошти міського бюджету.









Очікувана вартість закупівлі – 9 млн 360 тис грн. За результатами аукціону, що відбувся 9 січня, КТРК повідомила про намір укласти угоду з переможцем торгів - ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (м. Запоріжжя). Інформація розміщена у системі ProZorro 10 cічня. Пропозиція ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» - 9 млн 250,6 тис грн, тобто на 109,4 тис грн нижче від очікуваної закупівлі визнана найбільш економічно вигідною.





Єдиним конкурентом запорізького «Кераміста» було київське ТОВ «Фактор-Друк» (м. Харків). Його пропозиція склала 2 млн 274,8 тис грн, тобто на 24,2 тис дорожче. Під час аукціону учасники знизили ціну лише в останньому, третьому раунді.





Торги мали визнати такими, що не відбулися





Уважно вивчивши тендерну документацію та пропозиції учасників, ми дійшли висновку, що замовник (КТРК) мав би визнати торги такими, що не відбулися – ще до аукціону. Тендер проводився на так званих «європорогах», з публікацією оголошення англійською мовою - коли предмет закупівлі (товари та послуги) перевищує еквівалент 133 тис євро. Для таких торгів передбачений етап прекваліфікації, під час якого пропозиції учасників розглядають на відповідність умовам тендерної документації. І саме на цьому етапі замовник мав би відхилити пропозицію ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» як таку, що «не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації» (п. 2 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»).





Так, у тендерній документації замовник передбачив кваліфікаційний критерій – наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід. А також «письмову згоду на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 4), заповнюється та надається усіма працівниками, які будуть долучені до виконання умов Договору».





Натомість ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» надав замість цих документів пояснювальну записку на ім’я голови тендерного комітету про те, що на підприємстві працює 160 робітників, з них 19 працівників, які безпосередньо задіяні в процесі друку газет.





«Отримати згоду на обробку персональних даних усіх працівників, задіяних у наданні послуг закупівлі, не має можливості, але всі необхідні документи, що підтверджують освіту та достатній досвід роботи, є в наявності на підприємстві. За окремим запитом замовника гарантуємо надати підтверджуючі документи», - сказано в поясненні.









Проте процедура відкритих торгів передбачає надання документів лише в електронній формі на ProZorro – Закон «Про публічні закупівлі» не передбачає ніяких «окремих запитів замовників».





Зазначимо, що замовник у тендерній документації передбачив надання пояснювальної записки, якщо на підприємстві відсутні певні документи, але із зазначенням підстав не надання документів та посиланням на законодавчі акти. Натомість ні на жоден законодавчий акт учасник не послався.





Отже, замовник мав би відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст», не допустивши до аукціону. А відтак – визнати тендер таким, що не відбувся.





До речі, у пропозиції ТОВ «Фактор-Друк» (конкурента), поданій на тендер, також відсутні письмові згоди на обробку персональних даних працівників.





Громадська організація «Інститут Аналітики та Адвокації» підготувала скаргу до Держаудитслужби щодо порушень Закону «Про публічні закупівлі» під час проведення тендеру на друк та розповсюдження газети. Про це повідомила Поліна Колганова, юрист, аналітик напрямку публічних закупівель ІАА. Держаудитслужба за результатами моніторингу може вимагати скасування тендеру. Про подальший хід цієї справи ТЪ розповість на своїх сторінках.





Що цікавого відомо про «переможця»





ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» друкує й газету «Автограф», яка регулярно публікує хвалебні матеріали про мера Кременчука Віталія Малецького, нардепа Юрія Шаповалова і цькує їхніх опонентів.





ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст», яке, за умовами тендеру, має надати й послуги з розповсюдження газети, у тендерній пропозиції надало дані про субпідрядників – ФОП Желязков вадим Вікторович (Запоріжжя) та ФОП Хмельницька Олена Володимирівна (Полтавська область, с. Самусіївка Кременчуцького району). За даними системи Сlarity-project, яка агрегує ЄДР та інші реєстри, вона ж є засновницею ТОВ РА «Вертикаль успіху». Ця фірма, своєї чергою, значиться у засновниках «Городской газеты Кременчуг», яка розповсюджується кур'єрською службою.





Як депутати ґвалтували бюджет





Раніше депутати Кременчуцької міської ради на сесії 12 грудня виділили 18 мільйонів на піар – на підтримку діяльності КТРК. Із них – 9,3 млн грн на так звану «безкоштовну» кольорову газету на 16 шпальтах, яку хочуть видавати тиражем 44 тисячі екземплярів у рік місцевих виборів. За законом про роздержавлення, органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками друкованих ЗМІ. Проте у мерії знайшли лазівку у Законі – засновником газети виступила комунальна телерадіокомпанія. При цьому тендер КТРК оголосила навіть до того, як був розподілений бюджет на газету. А вже під час сесії радник міського голови Руслан Ульянов озвучив, що газета буде під контролем в мера та депутатів.





Перед бюджетною сесією питання про газету за 9 мільйонів розбурхало громаду. На сайті міської ради зареєстрували петицію з вимогою до міського голови Віталія Малецького відмовитися від намірів друкувати «безкоштовну» газету і спрямувати кошти платників податків, призначених на її друк, на потреби освіти, медицини. Петиція за півтори доби набрала необхідні для розгляду голоси. Активісти та журналісти ходили засідання депутатських комісій, намагаючись переконати депутатів не голосувати за проєкт рішення на сесії. Перед самою сесією влаштувати пікет.













Натомість більшість депутатів дружно проголосувало за газету – 32 голосами. І це на фоні невиконання бюджету за 2019 рік та обмеження видатків на освіту та медицину на 2020 рік.





На петицію відповів не мер, а його заступник – написав проте, що депутати проголосували за газету.









Наразі також відомо, що Інститут аналітики та адвокації подав скаргу до прокуратури про ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією (документ - за посиланням). А саме – щодо можливого конфлікту інтересів: порушення заборон та обмежень, встановлених Законом «Про запобігання корупції». Річ у тім, що проєкт рішення на сесію про додаткове виділення коштів КТРК представляла керівник пресслужби виконкому Юлія Перепелятник, дружина директора КТРК Сергія Перепелятника.