Кременчуг, Потребитель

На «Кременчуцькій ТЕЦ» заявили про перерахунок вартості опалення за грудень

Сегодня, 17:05 Просмотров: 280 Комментариев: 1

 

На скільки зменшаться нарахування у платіжках – не уточнили


Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» заявила про перерахунок вартості опалення за грудень у бік зменшення. Відповідне оголошення розміщене на сайті цього підприємства, яке надає послугу з опалення та постачання гарячої води мешканцям лівобережжя.


У повідомлення КремТЕЦ сказано, що коригування нарахувань проводиться відповідно до урядової Постанови від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%


«Відповідний перерахунок буде відображено у платіжках за отримані послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та теплову енергію за грудень 2019 року», - сказано  повідомленні. Ні нова вартість гігакалорії тепла, ні процент зниження нарахувань у платіжках не повідомляється.


Нагадаємо, 3 січня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зменшення нарахувань за опалення на 21% і на гарячу воду на 20% для абонентів комунального підприємства «Теплоенерго».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КремТЕЦ опалення гаряча вода платіжка

Комментарии: 1

170
Zuwanderer aus der Ukraine:
Сегодня, 17:43

У меня в платежке за декабрь по отоплению (2-х комнатная квартира) действительно выставлено примерно на 20% меньше оплата -  за ноябрь и один день октября что-то около 1513 грн, за декабрь что-то около 1200 с хвостиком (написал по памяти).
Правда это может еще и за счет экономии активистов дома, которые крутят вентиль отоплению на доме и в квартире от +16 до +19 градусов все время.


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