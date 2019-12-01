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Новый дизель-поезд КВСЗ вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express

Сегодня, 16:45 Просмотров: 1 257 Комментариев: 2

 

ДПКр-3 отправился в свой первый рейс с пассажирами

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагонзавода сегодня, 27 декабря, отправился в первый рейс с пассажирами по маршруту между Центральным ж/д вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Об этом сообщает ЦТС.


Пассажирами первого рейса Kyiv Boryspil Express, помимо обычных пассажиров, стали журналисты, представители УЗ и КВСЗ.


 


Поезд состоит из трех вагонов. Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, имеется санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест по схеме 2х3, там же имеется купе стюарда. В другом головном вагоне - 51 место, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. Всего поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.


 


Пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также имеется три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.


Также была озвучена цена поезда - 177 млн грн. Срок службы составляет 40 лет. Поезд может работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С.


 

Расписание движения:

 


Напомним, что изначально УЗ планировала закупить у КВСЗ шесть подобных дизель-поездов. Позже стало известно, что УЗ сможет закупить в 2019 году только один ДПКр-3. В проекте финплана АО УЗ на 2020 год закупка каких-либо региональных дизель-поездов не планируется.

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Автор: Руслана Горгола Фото: ЦТС
Теги: КВСЗ КВБЗ поезд Укрзалізниця

Комментарии: 2

213
Джо:
Сегодня, 17:22

стоячие места?


+2
3 330
Дмитрий:
Сегодня, 19:08

Цитата: Джо

стоячие места?

Так поезд едет в аэропорт 40 мин от жд.

И 15 мин от Дарницы.

 

Не постельное ж вам выдавать. Кому надо, постоит.


+4
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