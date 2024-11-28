Реформування МСЕК: як це відбувається на Полтавщині

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У новому році функції МСЕК на себе візьмуть експертні групи при кластерних і надкластерних лікарнях

На Полтавщині триває процес реформування медико-соціальних експертиз (МСЕК). На якому етапі зараз знаходиться реформа, обговорили 28 листопада на комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном.

Як повідомив під час засідання головний лікар Полтавщини Віктор Лисак, із 1 січня 2025 року структура МСЕК перестане існувати по всій Україні. Її обов’язки візьмуть на себе експертні групи при кластерних і надкластерних лікарнях.

Нині уже триває набір персоналу до нових експертних груп. Формуватимуть їх таким чином, аби до них не потрапили голови колишніх МСЕК. Із 9 грудня уже розпочнеться навчання цих фахівців.

Реформа МСЕК також передбачає оцифровування справ на паперових носіях, внесення цих даних до єдиної електронної системи.

У нас фактично все буде в електронному вигляді, тобто повністю від моменту першого запису на прийом до лікаря з тією чи іншою проблемою людини. На сьогодні планується оцифрувати інформацію, яка перебуває в роботі, — зазначила голова комісії Лариса Босенко.

Нині в архівах МСЕК знаходяться понад 500 тисяч справ, але в першу чергу оцифровуватимуть найбільш актуальні.

Будівля МСЕК має перейти до обласної лікарні. По області приміщення для експертних груп орендуватимуть, додав Лисак.

Експертні групи будуть створені на тих же базах, де вони є. Наприклад, Гадяч, Миргород, Лубни, 1-ша лікарня Полтави (лікарня інтенсивного лікування), 2-га лікарня і Кременчук (ЛІЛ). Крім того, будуть створені комісії при надкластерних лікарнях. Це психіатрична лікарня, протитуберкульозний диспансер, кардіологічний диспансер. Але основну місію покладено зі створення експертних груп при обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, у жовтні у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

А в одному із медзакладів Кременчука у процесі досудового розслідування вилучили документи щодо 5254 громадян, які у період із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року оформили собі інвалідність.