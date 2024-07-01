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Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів кількох груп

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 178

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові, але найбільше — I(+), II (-) та III (+), повідомили у центрі переливання.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити. 

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00. На вулиці Івана Мазепи, 8.

З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.

Нагадаємо, що журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.

А торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: донорство кров станція переливання крові
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