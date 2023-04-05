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В учнів Кременчука є можливість отримати стипендію на навчання в інноваційній школі Києва

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 239

 

Грант на навчання зможуть отримати школярі, що мають визначні академічні, творчі, спортивні здобутки та належать до родин з низьким рівнем доходу або нижче середнього, або які опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабне воєнне вторгнення

У школярів Кременчука та Полтавщини є можливість отримати стипендію на навчання у найбільш інноваційній школі України.

Громадська спілка «Освіторія» спільно з Новопечерською школою вшосте розпочали прийом заявок від учнів 8-11-х класів на стипендіальну програму, яка дає доступ до якісної освіти дітям із малозабезпечених родин. Здібні та амбітні школярі з усієї країни можуть подати заявку, пройти відбір та отримати грант на безоплатне навчання в Новопечерській школі Києва. Прийом заявок триває до 14 квітня.

З 2022 року до участі запрошуються учні не лише зі столиці, але й з будь-якого населеного пункту України. На час навчання в Новопечерській школі стипендіатів з інших міст забезпечують житлом, харчуванням та усім необхідним для навчання за грантовий кошт. Також учні перебуватимуть під наглядом тьюторів.

Новопечерська школа — інноваційний навчальний заклад, що сфокусований на розвитку не лише знань, а й навичок. Над навчальною програмою школи працювали провідні українські педагоги та експерти Канадського бюро міжнародної освіти, збагативши її найкращими світовими методиками. У школі навчають українською та англійською, приділяють увагу вибору майбутньої професії та розвитку лідерських якостей.

Грант на навчання зможуть отримати учні, що мають визначні академічні, творчі, спортивні здобутки та належать до родин з низьким рівнем доходу або нижче середнього, або які опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабне воєнне вторгнення. Заповнити заявку на участь можна за посиланням.

- Попри воєнні обставини, у яких ми всі опинилися, наше завдання зберегти українським дітям доступ до різних і рівних можливостей для навчання. У фокусі нашого гранту — талановиті та амбітні школярі, що спраглі до нових знань і відкриттів. Але сьогодні наша стипендіальна програма не лише про доступ до якісної освіти, це також спосіб підтримати українські родини, які через повномасштабну війну опинилися у скрутних життєвих обставинах, — розповідає Зоя Литвин, голова ГС «Освіторія» та засновниця Новопечерської школи.

Вже традиційно друзі, вчителі, репетитори, наукові керівники зможуть порекомендувати учнів на отримання гранту від ГС «Освіторія» та Новопечерської школи. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму до 10 квітня, а куратор програми зв'яжеться з рекомендованими учнями й розповість про деталі програми.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стипендія школярі навчання Київ
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