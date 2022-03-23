«Дарниця» вироблятиме препарат для лікування COVID-19 за ліцензією Pfizer

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 21

В Україні почнуть розробку і виготовлення орального протиковідного препарату Pfizer. Як сповістило міністерство охорони здоров'я, відповідний конкурс виграла компанія «Дарниця», яка підписала угоду на отримання ліцензії.

Таким чином «Дарниця» може виробляти та поставляти ці ліки у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну.

Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для запобігання погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації.